Premium Binnenland

Leerling belandt in ziekenhuis na TikTok-truc met alcohol in de klas

Een leerling van het Gomarus College in Assen is in het ziekenhuis beland, omdat zij bij een schoolactiviteit zoveel alcohol had gedronken dat ze er onwel van werd. Ze deed met een groepje een TikTok-filmpje na, waarbij met een truc alcohol in een sappakje wordt verstopt.