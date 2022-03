’Van suiker en heroïne krijg je dezelfde dopamine-kick’

Verstopte suiker

„Suiker zit in veel meer producten dan we vaak denken. Zelf in een potje satésaus van de supermarkt, of een bewerkt stuk vlees zit suiker”, vertelt Pijl, hoogleraar diabetologie. „Suiker zijn ketens van glucosemoleculen, die een glucosestijging in je bloed als gevolg hebben wanneer je een product met suiker eet. Pijl: „Glucose is onze belangrijkste brandstof. De reden dat we suiker, dus glucose, zo lekker vinden, is evolutionair bepaald. Suiker zit vrijwel niet in natuurlijke voeding, eigenlijk alleen in honing en rijp fruit. Als we miljoenen jaren terug honing of fruit vonden aten we er grote hoeveelheden van om onze energievoorraad aan te vullen. Als we nu dus suiker eten, zijn we geneigd dit in grote hoeveelheden te doen.”

Gelukshormoon

Suiker heeft een groot effect op je brein, vertelt Pijl. „Suiker en heroïne geven jou dezelfde dopamine-kick, een gelukshormoon, wanneer je het tot je neemt. Die dopamine maakt dan weer dat je suiker, of heroïne, heel lekker vindt en er steeds meer van wil. Je krijgt alleen geen ontwenningsverschijnselen wanneer je plotseling stopt met het eten van suiker, zoals iemand dat met een heroïneverslaving dat wel zou hebben. Daarom vind ik dat je niet écht kan spreken van een ’suikerverslaving’. Sommigen beweren hoofdpijn te krijgen wanneer ze suiker plots laten staan, maar dat is geen bekend verschijnsel van afkicken van suiker.”

Suikerverslaving bestaat niet

We kunnen dus niet spreken van een suikerverslaving, maar toch kunnen sommige mensen de suikerhoudende producten maar niet laten staan. Volgens Pijl gaat het in die gevallen meer om de gewoonte om veel suiker te eten, dan een daadwerkelijke verslaving. „Je kan ook de ’slechte’ gewoonte hebben om veel zout te eten, bijvoorbeeld chips, maar dan spreken we niet van een zoutverslaving.”

Mensen die veel suikerhoudende producten eten komen vaak aan in gewicht. „Van veel suiker alléén kan je al flink aankomen, maar veel bewerkte producten bevatten naast veel suiker ook veel vet, en die calorieën tellen bij elkaar op. In 1 gram suiker zitten 4 calorieën. Je komt uiteindelijk aan door een overschot aan calorieën op een dag.”

Lichamelijke effecten

Wanneer je een bruine boterham waar suiker en zetmeel in zit eet, stijgen de glucose- en insulinegehaltes in ons bloed. „Die insuline zorgt voor een onderdrukking van je eetlust”, vertelt Pijl. „Dat is logisch, omdat je net hebt gegeten. Maar tegelijkertijd heeft zo’n insulinepiek ook schadelijke gevolgen. Suiker kan door hoge glucose- en insulinepieken ontstekingen veroorzaken, bijvoorbeeld in de weefsels van je hart, longen of hersenen. Het beste is om zo min mogelijk suiker te eten.”

Suiker en glucose zijn dezelfde glucosemoleculen. We hebben glucose nodig, maar dat betekent niet dat we suikerhoudende producten nodig hebben. „Glucose is zo’n belangrijke brandstof dat ons lichaam het zelf aan gaat maken uit eiwit, wanneer we helemaal geen suiker meer eten. Dat is iets anders dan ketose, waarbij je helemaal geen koolhydraten meer eet, dus niet alleen geen suiker, maar ook geen zetmeel. Dan schakelt je lichaam over van glucose naar vetverbranding.”

Fruitsuiker

„Je lichaam reageert hetzelfde op suiker uit een sinaasappel, als op suiker uit een gebakje”, vertelt Pijl. „Bij beide krijgt je lichaam dezelfde glucosepiek. Alleen werkt het wel zo dat er in die sinaasappel stoffen zitten die jouw lichaam beschermt tegen die weefselontstekingen, én in fruit zitten vitaminen en mineralen die veel bewerkte producten niet hebben.”

Risico’s

Of je nu een stuk fruit of reep chocola eet, de suikers erin tellen allebei mee in de aanbevolen 40 gram, oftewel tien suikerklontjes, per dag, volgens Pijl. „Door te veel suiker loop je een hoger risico op hart- en vaatziekten, diabetes en waarschijnlijk zelfs kanker. De manier waarop veel suiker tot kanker kan leiden is ook nog niet helemaal opgehelderd. Waarschijnlijk speelt de insulinepiek na het eten van suiker een grote rol. Insuline is een hele sterke groeifactor. Het stimuleert de groei van gezonde cellen, maar ook van kankercellen.”

Minderen in drie stappen:

1. „Probeer in kleine stapjes zoveel mogelijk onbewerkte producten te gaan eten. Kies bijvoorbeeld een onbewerkte biefstuk in plaats van een bewerkte schnitzel. Bij de bewerking van vlees worden namelijk stoffen gebruikt die ongezond zijn. Zout is er één van, maar ook emulgatoren, zoetstoffen en suikers. Sommige mensen kunnen in één keer minderen, anderen hebben die kleine stapjes nodig.”

2. „Maak niet de fout om veel lightproducten te gaan eten of drinken, als vervanging voor suiker. Je krijgt er een mindere stijging van glucose van, maar zero producten hebben andere slechte gevolgen. Zoetstoffen in lightproducten kunnen de bacteriën in je darmwand namelijk beschadigen waardoor je afweersysteem en darmwand worden aangetast.”

3. „Bouw de gewoonte om veel suiker te eten af. Tenzij het voor jou beter werkt om in één klap te stoppen. Als het niet lukt om te minderen met suiker zou een leefstijlcoach je daar zelfs bij kunnen adviseren.”