’Nog langer zwangerschapsverlof? Neem het lekker onbetaald op!’

Lekker werken

”’Wanneer begint jouw verlof eigenlijk?’, is me nu al door diverse opdrachtgevers gevraagd. ’Ik doe niet aan verlof’, is mijn reactie dan. Ik zou niet weten waarom ik in aanloop van de bevalling een maand op mijn platte hol op de bank voor me uit zou moeten gaan staren. En ik vind twee weken cocoonen met de baby meer dan genoeg. Zo’n kleintje slaapt vrijwel de hele dag; laat mij dan lekker werken!

Freelancer

Nou moet ik erbij zeggen: ik werk vanuit huis en ik ben freelancer. Dat wordt nog wel eens door mensen verward met ’een beetje halfbakken aanrommelen’, maar ik werk wel fulltime, heb een bomvolle agenda, afspraken buiten de deur en wekelijks talloze deadlines. Dat ik thuis werk houdt dus niet in dat ik de hele dag thee zit te drinken met vriendinnen. Ik wil dat tóch even gezegd hebben.

Kolven

Goed, Jennifer wil langer verlof, want drie tot vier maanden vindt ze achterlijk kort (en dan helemaal als je borstvoeding geeft, toch even dat onderscheid aanstippen: voor de kunstvoedingmoeders liggen de zaken blijkbaar net even anders). Nou werkt driekwart van de Nederlandse vrouwen in deeltijd en ruim 40% gaat na de geboorte minder werken of stopt helemaal met een betaalde functie. Het betreft hier voor de meeste vrouwen dus twee of drie dagen kolven. Te doen, toch? En kan papa die melk dan niet geven? Want waar blijft de vent in dit hele plaatje toch iedere keer?

Papadag

Nou, ik weet het wel: Die zit op z’n werk, ’de kost te verdienen’. Negen van de tien mannen levert namelijk geen uur in. En die ene man die het wel doet, doet dat op vrijdag, want dan heeft-ie papadag. Dan zit ie in de speeltuin zijn werkmail te beantwoorden. En ondertussen maken we ons hartstikke druk om het feit dat mannen nog steeds meer betaald krijgen en nog steeds oververtegenwoordigd zijn in topfuncties. Het spreekt elkaar allemaal een klein beetje tegen, niet?

WHO

Wat willen we nou? Mannen en vrouwen gelijk? Of weer terug naar de vorige eeuw waarin je als vrouw voornamelijk met een kind aan de borst achter het aanrecht te vinden was? Het kán niet allebei, echt niet. Geen werkgever zit erop te wachten dat je er meerdere keren in je leven even een jaartje niet bent, omdat je kolven op je werk te veel gedoe vindt. Je zult moeten kiezen of delen. Ja, de WHO adviseert dan wel een half jaar uitsluitend borstvoeding; ik kan uit ervaring vertellen dat ze ook als je ze helemaal geen borstvoeding geeft gewoon groot worden en blijven leven.

Acht jaar verlof

En niemand dwingt je tot iets hè? Als borstvoeding geven zo belangrijk voor je is, dan neem je onbetaald verlof op. Het is ook niet helemaal eerlijk tegenover vrouwen die er bewust voor kiezen geen kinderen te krijgen. Of tegenover vrouwen bij wie het kinderen krijgen niet lukt. En dan heb je nog vrouwen die het er bij eentje houden en niet een heel hok vol baren – want waar trek je de grens? Acht kinderen, dan ook acht keer een jaar verlof?

Achterlijk

We willen tegenwoordig alles en dat moet eens stoppen. Als je je carrière niet los kunt laten, zul je het fulltime borstvoeden moeten laten varen. En als je het borstvoeden niet wil missen en het WHO-advies als de gouden standaard ziet, zul je financieel een stap terug moeten doen en onbetaald verlof moeten nemen. Het is allemaal zo moeilijk niet, maar de huidige Nederlandse verlofregeling ’achterlijk’ noemen, slaat echt helemaal nergens op.”