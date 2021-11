Je kinderen een extra dag thuis van school, kan jij dat aan?

Leerachterstanden door de pandemie worden groter en groter. De gemiste kennis kan niet makkelijk ingehaald worden door het lerarentekort. Maar dit is nog niet het grootste probleem: volgens een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders overweegt 20% van de schooldirecteuren het invoeren van een vierdaagse schoolweek. Van de schoolleiders geeft 90% aan geen invallers te kunnen vinden. „We willen in deze periode juist de achterstanden inlopen die ontstaan zijn in coronatijd, maar daar komt door de krappe bezetting op de scholen weinig van”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in De Telegraaf.

Thuisonderwijs

De vierdaagse schoolweek zorgt ervoor dat kinderen een extra dag in de week thuis zitten. In plaats van les zouden ze dan zelfstandig aan de slag gaan. Maar zitten ouders daar op te wachten? Sommige gezinnen hebben niet de ruimte of de middelen om te werken terwijl hun kinderen thuis aan school werken. Niet alle ouders hebben bijvoorbeeld een extra laptop waar hun kinderen gebruik van kunnen maken. Daarnaast is de taak van docent niet voor elke ouder weggelegd.

Op de website van de GGZ staat het volgende over de combinatie van thuis werken en kinderen hebben die online les moeten volgen: „Door deze omstandigheden komen ouders vaak amper aan hun eigen werk toe, wat stress, vermoeidheid en frustratie kan opleveren. Kinderen komen op hun beurt soms niet genoeg mee met de lesstof, en lopen een leerachterstand op.” Er zijn ook ouders die niet thuis werken omdat ze een vitaal beroep hebben, of ouders die nét een kantoordag hebben op de dag dat de kinderen thuis zouden werken aan school.

Gezellig

Sommige ouders vinden het juist fijn om wat meer tijd met hun kinderen door te kunnen brengen. Samen in huis zitten kan vervelend zijn, maar het kan ook zorgen voor meer quality time met de kinderen. Verschillende websites geven talloze ideeën om lockdowns door te komen als gezin. En als je als ouder niet fulltime hoeft te werken, zou je je kind kunnen helpen met schoolopdrachten of samen iets in het huishouden kunnen ondernemen.

Reacties

Praat mee

