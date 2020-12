Tussengerecht: pastinaaksoep in het kerstmenu

Veel mensen maken pastinaaksoep, net als erwtensoep en knolsederijsoep dikker door er aardappel doorheen te doen. Ik vind dat zeker in dit geval niet nodig. De soep is al dik genoeg van zichzelf en we zijn nog lang niet klaar met eten, dus laten we hem vooral een beetje licht houden.

Nodig:

750 g pastinaak

3 stengels bleekselderij

1 tl gemberpoeder

2 uien

500 ml groentebouillon

3 tenen knoflook

100 ml slagroom

Peper en zout

Olijfolie

Voor de topping:

100 g uitgebakken spekjes en voor de vegetariërs: 100 g gehakte pecannoten

Gehakte krulpeterselie

Voorbereiden:

Snipper de uien, snijd de bleekselderij in halve maantjes, schil de pastinaak en snijd deze in kleine blokjes, schil de knoflooktenen.

Bereiden:

Doe een scheut olie in een pan met een dikke bodem en fruit op middelhoog tot laag vuur de uien en de bleekselderij met de geperste knoflook glazig (je wilt de soep zo licht mogelijk houden, dus probeer de uien zo min mogelijk te laten ‘kleuren’). Doe het gemberpoeder erbij en laat even meebakken tot de specerijen gaan geuren. Voeg de pastinaak toe en laat een minuut of 5 mee bakken. Voeg de bouillon toe, zet de pan op laag vuur en laat zachtjes pruttelen tot de groentes zacht zijn. Pureer de soep in de blender of zet de staafmixer erin. Roer tot slot de room door de soep.

Serveren:

Schep de soep in de borden en garneer met de toppings.