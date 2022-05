Daghoroscoop 24 mei - Raak niet over je toeren, Vissen!

VANDAAG JARIG

In de loop van het jaar zul je vaker op reis willen, meer geïnteresseerd raken in je vrienden, groepsactiviteiten en wetenschap. Meer belangstelling dan voorheen kan ook uitgaan naar seks, occulte studies, religie, persoonlijke ontwikkeling, filosofie en universitaire opleidingen.

RAM

Je zult naar rust verlangen. Blijf uit de buurt van negatieve mensen en gevaarlijke plaatsen. Hoewel je doorgaans goed kunt luisteren, zul je vandaag liever aan het woord zijn. Je kunt iets belangrijks horen als je af en toe zwijgt.

STIER

Je kunt geneigd zijn je te verstoppen en je gevoelens te verbergen door je op jouw werk te storten. Voor gehuwden kan dat een klap voor hun relatie zijn. Het is van belang om de diverse aspecten van je leven met elkaar in balans te brengen.

TWEELINGEN

Liefde kan met ups en downs gepaard gaan. Er zijn moeilijk oplosbare kwesties aan de orde die zich niet in de goede richting ontwikkelen. Geduld is je sleutel om een gewenst doel te bereiken. Ontspan en lach weer eens.

KREEFT

Je nieuwsgierigheid en intellectuele creativiteit worden geprikkeld door nieuwe ervaringen die inzicht verschaffen in de wereld en de mensen om je heen. Je krijgt de kans om opvattingen te ventileren die je niet eerder naar buiten bracht.

LEEUW

Je kunt enigszins paniekerig zijn. Maak af wat al lang is blijven liggen voor je met iets nieuws begint. Al doende maak je een eind aan opgekropte stress. Vergeet oude grieven en gun vrienden met wie je ruzie hebt een tweede kans.

MAAGD

Tijdens een bijeenkomst kun je belangstelling krijgen voor spirituele zaken en kun je onder de indruk raken van mensen die van hun hart geen moordkuil maken. Ook kan je interesse worden gewekt voor alternatieve geneeswijzen.

WEEGSCHAAL

Er kan onduidelijkheid zijn over de financiële kant van een juridische of academische kwestie. Misschien moet je het vonnis van een scheidsrechter accepteren en vervolgens verder gaan met je leven.

SCHORPIOEN

De reacties van anderen kunnen je ertoe brengen je eigen bedoelingen verder te onderzoeken. Vat niet alles persoonlijk op. Vertrouw op je goede reputatie en neem niet deel aan een competitie tussen medewerkers.

BOOGSCHUTTER

Een ingewikkelde dag waarop jij je wat down kunt voelen. Blijf gefocust, dan bereik je wat je voor ogen hebt. Vraag hulp als je moeite hebt om je taken te volbrengen. Maak een lijst en streep weg wat gebeurd is.

STEENBOK

Als een vriend(in) zich met problemen tot je wendt, treft die het, want je beschikt vandaag over veel empathie. Maar het kan ook andersom zijn. Hoe dan ook, sympathie en begrip zijn nu belangrijker dan het vinden van antwoorden.

WATERMAN

Enthousiasme kan vandaag een tekort aan fysieke energie compenseren. Wees voorzichtig als je zware dingen moet tillen of werk verricht dat veel uithoudingsvermogen vereist. Wees niet te nonchalant, al staat dat stoer.

VISSEN

Je welzijn is afhankelijker dan anders, van mensen. Raak niet over je toeren als je het gevoel hebt door je geliefde in de steek te worden gelaten. Vraag gewoon wat er aan de hand is, niet agressief, maar liefhebbend en eerlijk.

