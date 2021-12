Reisleider Linda overleefde de tsunami: ’Ik had geen moment te verliezen’

Linda Westendorp: „Kerst vind ik nog steeds een fijne tijd. Al gaat er op Tweede Kerstdag altijd een extra kaarsje aan en een appje naar de groep reisleiders van toen. Met kerst staan we er samen even bij stil dat we nog leven. Mijn familie is veel leed bespaard gebleven, daar ben ik dankbaar voor.”

Ⓒ Amaury Miller