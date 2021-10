Hét mode-item deze winter? De eskimo sneaker!

Anderhalf jaar geleden had ik niemand geloofd als er was voorspeld dat ik een heuse sneaker-verslaafde zou worden. Hoezo? Met mijn 1.67 meter kan ik me geen platte schoenen veroorloven en dus worstel ik mij al vanaf mijn zestiende jaar in elke hak die ik maar te pakken krijg.

Verademing

En dat dit af en toe afbreuk doet aan het comfort, nam ik voor lief. Zelfs toen ik jaren geleden met een modevriendin na de modeshow mijn pumps uit moest trekken, omdat ik de kilometer in de parkeergarage echt niet meer ging redden.

Achterom kijkend of er geen ‘modepolitie’ in de buurt was, trokken wij onze hakken uit en hulden ons in de opklapbare nood-ballerina’s die in onze handtassen verstopt waren. Wat een verademing!

Corona

Ik herken intussen de situatie van corona en het langzamerhand overstappen naar comfortabeler schoeisel. En ja, dat betekent ook voor mij dat ik me tegenwoordig suf koop aan sneakers. Geen eenvoudige uitvoeringen overigens, want er moet natuurlijk nog wel iets leuks te zien zijn als ik al concessies doe.

En voor het aankomende seizoen is er goed nieuws. Na de enorme hype rondom de Uggs en de Crocs, is er nu eindelijk een comfortschoen die mij wél aanspreekt. En dan heb ik het over de Eskimo-sneaker. Jazeker, die bestaat echt en is van het Londense cultlabel MOU. Was het daar in Engeland vorig jaar al een enorme hype, nu zijn deze shoes ook in ons land aangekomen en ik voorspel dat dit wel eens een regelrechte hit kan worden.

Easy does it

Ik ben in ieder geval al om en in het bezit van een half-laag (nazomer)model in goudglanzend leer met krokodillenprint, handgemaakt en lekker lichtgewicht. De stevige hiel (geen blaren bij het inlopen, hoera!) zorgt voor een fijne grip en het instapmodel is een aanrader, want je loopt er letterlijk en figuurlijk zo op weg. Niks gestrik als je haast hebt, de honden nog even uit wilt laten of de vuilniszak buiten wilt zetten.

Even twijfelde ik nog tussen het gouden paillettenmodel, maar dat was me toch te glitterig - en de hoogwinterse wollen exemplaren in joggermodel, daar was ik nog niet helemaal aan toe. Met als gevolg dat ik in de supermarkt wordt aangekeken alsof ik een alien ben. Mensen staren me na en kijken dan naar mijn sneakers. Het was te verwachten, want deze glimmers vragen natuurlijk wel om aandacht.

Eskimo

Laat ik overigens meteen maar aangeven dat ik niks tegen Eskimo’s heb. Want daar is wel eens een misverstandje over ontstaan. Toen ik eens in een video liet doorschemeren dat die lieslaarzen van Ugg toch echt niks voor mij waren omdat je er net een Eskimo in leek, kreeg ik heuse haatmails. Waarom ik toch Eskimo’s moest discrimineren?

Ik snapte er niks van, hoe kon iemand mij dit in de schoenen schuiven? Ik vond mezelf er alleen niet zo flatteus in, maar dat had natuurlijk niets met Eskimo’s te maken. Toen ik overstag ging voor de heuse Eskimo-sneaker moest ik dus wel even stiekem lachen: revanche!

Comfortabel shinen

Hoe dan ook, ik ben dus voor comfort gegaan, maar er moet wel iets te shinen blijven, letterlijk en figuurlijk dus. Mijn extravagante pumps en hooggehakte laarsjes staan keurig uitgestald voor het aankomende seizoen op mijn schoenenrek, maar hebben geluk als ze allemaal tenminste één keer worden gedragen. Comfort is namelijk mijn nieuwe codewoord.

En zo bleef ik nog even hangen in de zomertrend in Italië, het land van de mode. Want ook daar scoorde ik comfortabel schoeisel in de vorm van een handgemaakte enkellaars in fluo (lees gifgroen) geperforeerd leer.

Om de boel toch enigszins behapbaar te maken voor het Nederlandse modelandschap, liet ik de bijpassende XL-size tas maar in het rek staan. Toeval bestaat niet en zodoende scoorde ik in een boetiek om de hoek in Forte dei Marmi een cashmere shawl in hetzelfde fluoriserend groen! Met de wetenschap dat cashmere aankomende winter de modetrend gaat zijn, met name in opvallende kleuren, kocht ik met een gerust hart.

En ook de fluo-look is nog even een blijvertje en duikt de volgende zomer weer op. Ik ben er alvast klaar voor en vrolijk daarmee ook de winterse maanden nog een beetje op. Ik kan het iedereen aanraden en tip bij dezen: kies voor comfort, maar doe geen concessies qua kleur en opvallendheid. Kies alvast de leuke, opvallende kleuren die nog een paar seizoenen hip zijn en sla wellicht nog even net je slag tijdens de sale. Want bedenk: grijze muizen zijn er al meer dan genoeg!

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim Kwestie.