Daghoroscoop 14 mei

VANDAAG JARIG

Er staan u veranderingen te wachten Psychologische bijwerkingen kunnen een grote impact krijgen op diverse sectoren van uw leven. Waar de oorzaak ligt zult u zelf of met de hulp van een psycholoog moeten analyseren. Ook de kosmos kan u de komende maanden de weg wijzen.

RAM

U kunt niet in alles de beste zijn; reageer enthousiast als een ander u weet af te troeven. Schrijf u in voor een cursus of volg een workshop op een nieuw vakterrein. Ga niet in discussie over religieuze denkbeelden.

STIER

Een mysterieus antwoord op een nuchtere vraag zal bij de een verwarring en bij de ander irritatie veroorzaken. Wees accuraat als een beroep op uw vakkennis wordt gedaan. U zult plezier beleven aan iets wat snel moet gebeuren.

TWEELINGEN

Stop meer energie in relaties. U komt uzelf later tegen als u trouwe vrienden op afstand houdt. Een gezonde dosis zelfkritiek heeft een goede invloed op uw prestaties. Wat u zelf goed vindt, kunnen meerderen onder de maat vinden.

KREEFT

Bekijk uw huis eens zoals anderen het kunnen zien. Maak al die klusjes waaraan u ooit begon tijdens de zomermaanden af. Financieel kunt u wel een stootje hebben. Investeer in onroerend goed en verdiep u in economische trends.

LEEUW

Er zijn van die dagen dat uw charme u in de steek laat; het overkomt iedereen. Lees de kleine lettertjes voor u een overeenkomst tekent. Vraag uitstel als men u onder druk probeert te zetten. Blijf rustig; agressie werkt averechts.

MAAGD

Verwacht geen onmiddellijk resultaat van de eerste stap die u in een nieuwe richting zet. Computers zijn vaak onberekenbaar, helaas heeft vloeken geen zin als een moeilijk werkstuk ineens verdwenen is. Ontspan en ga even de deur uit.

WEEGSCHAAL

Veranderingen voltrekken zich vaak uiterst langzaam. Oefen geduld. Het kan moeite kosten u te concentreren; trek u terug en wijdt u aan een geliefde hobby. Inspiratie komt zodra u zich ontspant. Kijk vanavond naar een leuke film.

SCHORPIOEN

U krijgt meer inzicht in financiële zaken en zult meer waarde gaan hechten aan bepaalde bezittingen. Pak problemen meteen bij de kop, maar houd er rekening mee dat anderen tijd nodig kunnen hebben om een besluit te nemen.

BOOGSCHUTTER

Ga er niet prat op als u iets bereikt wat anderen voor onmogelijk hielden. Pas op voor iemand die u voor een dubieus karretje tracht te spannen. Uw intuïtie kan u vandaag in de steek laten. Zeg geen dingen die u niet meent.

STEENBOK

Val een geliefde die steeds in dezelfde fout vervalt niet te hard. U bent zelf ook niet zo’n doorzetter in alles. Wees aardig, bewaar uw kalmte en maak plannen voor de grote vakantie. Een ongewoon incident kan uw werk onderbreken.

WATERMAN

Ruzie binnen de familie kan een uitgebreide discussie op gang brengen. Laat u niet verleiden tot onverzoenlijke uitspraken. Maak eens een afspraak met nieuwe buren; ze kunnen gezelliger en slimmer zijn dan ze er uitzien.

VISSEN

Verspil geen tijd aan futiliteiten. Een besluit kan verbazingwekkend uitpakken. Stel niet te veel eisen aan onbelangrijke details, een spontaan “ja” bezorgt u de goodwill die u nodig zult hebben. Een kleine liefdesdepressie waait over.