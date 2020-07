Marja (59): Ik zou willen dat ik vroeger durfde wat ik nu allemaal doe

Voel jij je leeftijd?

„Ik voel mij veel jonger. In deze tijd hoef je jezelf niet per se te kleden naar je leeftijd; je draagt gewoon wat je leuk vindt. Als ik mezelf vergelijk met mijn moeder op mijn leeftijd ben ik nog een stuk jonger van geest. Op mijn vijftigste ben ik ZZP’er geworden. Een spannende stap, maar sindsdien pak ik alles aan wat op mijn pad komt. Ik zou willen dat ik vroeger had gedurfd wat ik nu allemaal doe.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik leef een gezond leven. Ik heb nooit gerookt en ik drink gematigd. Daarnaast eet ik geen suiker, drink ik geen frisdrank en zorg ik dat mijn eten altijd vers is. Eigenlijk eet ik ook bijna nooit toetjes, maar als ik uiteten ben, is het niet zo dat ik niet kan genieten van het lekkere eten. Ik neem dan gewoon een toetje, hoor! Voor de rest gebruik ik geen dure beautyproducten. Ik ben pas na mijn dertigste begonnen met het smeren van crèmepjes. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste om positief in het leven te staan, dat houdt je écht jong.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Mensen schatten mij vaak een stuk jonger. Ik word niet grijs; ik heb nog steeds mijn eigen haarkleur, terwijl ik dit jaar de zestig aan zal tikken. Over het algemeen word ik rond de vijftig of achter in de veertig geschat. Dat is natuurlijk leuk om te horen.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn haar, daar krijg ik ook altijd complimentjes over. Door weer en wind: mijn haar blijft altijd in model zitten. Ook wordt het nooit vet. Ik was en föhn het om de paar dagen en hoef er verder ’s ochtends niets aan te doen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn witte wimpers en blanke huid. Ik heb rood haar. Daardoor word ik nooit écht bruin en heb ik hele lichte haren. Toen ik jong was, heb ik daar heel erg mee gezeten. In de jaren tachtig was iedereen superbruin. Als je dan wit terugkwam van vakantie, vroegen ze of je het wel naar je zin had gehad. Inmiddels zit ik lekker in mijn vel en ben ik tevreden met wie ik ben. Voor een gezonder kleurtje gebruik ik nu de bodylotion met zelfbruiner van Dove. Dat staat toch wat leuker in de zomer.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Het leven gaat veel te snel. Wat ik nu weet, had ik twintig jaar geleden moeten weten. Ik heb nooit een duidelijke toekomstverwachting gehad. Toch ben ik blij waar ik nu sta in het leven. Af en toe zou ik wel terug in de tijd willen gaan. Ik zou dan tegen mezelf zeggen dat ik meer moet genieten. Nu haal ik echt alles uit het leven en dat had ik eigenlijk al veel eerder moeten doen.”

Wat houdt je jong?

„Ik ben jong van geest. Ik zie mijzelf niet als 59-jarige vrouw. Samen met mijn hond maak ik vaak lange wandelingen en ben ik actief bezig. Ook houd ik ervan om in de keuken te staan. Sinds een aantal jaar doe ik ook mee aan modeshows in winkelcentra. Als 16-jarig meisje had ik dit nooit gedurfd, maar nu vind ik het fantastisch. Dit alles zorgt ervoor dat ik nog midden in het leven sta.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Jaag je dromen na: doe wat je kunt, ongeacht je leeftijd. Pak alles aan wat er op je pad komt, dat maakt je een gelukkiger mens! Het leven gaat veel te snel aan je voorbij, dus het is belangrijk dat je er elk moment van geniet.”