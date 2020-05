MAFS-Chantal: Ik had nooit die trouwzaal in moeten lopen

Ⓒ Corné van der Stelt

Hun deelname aan een realityshow zette hun leven op z’n kop. Chantal uit Married at First Sight, Bianca uit Big Brother en Nena uit De Gouden Kooi blikken terug op die roerige tijd. Chantal Huf (43), moeder van twee kinderen, was de meest besproken kandidaat van Married at First Sight. Ze kijkt met gemengde gevoelens terug op het programma én op de bijnaam ’Wenkie’.