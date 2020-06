Josee (62) heeft amper haar meer: Met de schrikreacties moest ik leren omgaan

Ⓒ Brenda van Leeuwen

Zo op het eerste gezicht zie je - bijna - niks aan deze vrouwen. En toch hebben ze een geheim, waarvoor ze zich soms schaamden. In dit 1ste deel Josee Beets (62). Zij heeft een vorm van chronisch haarverlies (alopecia) met ontstekingen; op haar wimpers na heeft ze bijna geen haar meer. Josee werkt als ZZP’er in de financiële sector, is single en heeft twee kinderen en vier kleinkinderen.