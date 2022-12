Stop toch eens met stressen voor oudejaarsavond, boycot de boel gewoon!

Oud & Nieuw kan mij niet gezapig genoeg. Zo, dat is eruit. Het schijnt dat ze in de hoofdstad de hele avond koortsachtig alle apps verversen om te zorgen dat ze om middernacht toch wel bij het feestje staan waar hét gebeurt. Ik snap hier werkelijk waar he-le-maal niks van. Dit is vragen om ellende, een recept voor teleurstelling. Het is als de Even Apeldoorn Bellen-reclames van vroeger. Je weet dat het misgaat en tóch doe je aan die nonsens mee.

Gewoontjes

Waarom toch al die sociale druk met Oud & Nieuw? Je hebt net een heel jaar gehad om iets van je leven te maken én zelfs nog een vers jaar voor de boeg. Maar nee, alles hangt blijkbaar van de invulling van die ene avond af. De FoMo (Fear of Missing out) is groter dan ooit, want stel je voor dat iemand anders het leuker heeft dan jij? Ik pleit voor een Oud & Nieuw die gewoontjes is. Weet je wat? Voor mijn part ga je om vijf voor twaalf naar bed. Als je zo min mogelijk verwachting hebt van de jaarwisseling, dan valt het tenminste nooit tegen.

Verdwaasd en best lelijk

In een ver, ver verleden dacht ik ook dat ik in een glitterjurk ergens op een hipsterbar wilde dansen. Ik bedroop mezelf ruim met de rondgaande champagneflessen, danste tot mijn tenen niet meer werkten en toen gebeurde het. Om dertig seconden voor twaalf draaide een dj de muziek uit, het licht aan en ineens had iedereen een soort van haast met aftellen. Mijn gezelschap en ik keken elkaar een beetje verdwaasd en vooral ook best wel lelijk door het tl-licht aan, want was het dan al twaalf uur? En uiteindelijk bleef ik wat beteuterd staan, omdat mijn laatste uren van het jaar in het niets waren verdwenen.

Het was heus leuk, maar ineens verlangde ik naar de duizendklapper van de buurman en de zoenen van de buurvrouw op straat, een oliebol bij mijn champagne en op mijn sokken in de huiskamer dansen. Gewoon zoals ik normaal altijd deed.

Netwerk overbelast

Ik wil om kwart voor twaalf de tv aanzetten en moeten zoeken naar waar de klok aftikt. Ik wil mijn vrienden betrappen op het vals spelen met 30 Seconds, want dat doen ze zonder uitzondering. Ik wil dobbelen om dat ene leuke cadeau bij een dobbelspel, terwijl ik standaard eindig met tuingereedschap terwijl ik geen tuin heb.

Ik wil om één minuut over twaalf naar buiten rennen met een sterretje, omdat ik nooit vuurwerk koop. Ik wil een tikkeltje beschonken en onverstaanbaar mijn ouders bellen, op het moment dat het netwerk overbelast is. Ik wil een wijde trui aan, als ik mijn jurk niet meer dicht krijg door mijn enorme kerstdiner. Maar bovenal wil ik een voorspelbaar Oud & Nieuw, zodat het soms ineens uit de hand loopt en soms ook gewoon niet.

Stop met prestatiedruk

Laten we stoppen met de jacht op het gelukkigste nieuwjaar denkbaar. Het is prima als je alleen onder de wol kruipt of thuis een potje navelstaart met iemand van wie houdt. Je hoeft de kinderen niet middenin de nacht te verslepen, omdat je op visite moest bij die leuke vrienden. Het is onnodig om je uit te sloven in de keuken, terwijl je daar al vier kerstdagen in gestaan hebt. Boycot de hele boel maar gewoon. Het is oké als je om half één omvalt van de slaap, omdat je afgebeuld bent door december. Je hebt nog een heel jaar om überhaupt iets van het jaar te maken, dus laten we alsjeblieft ophouden met die prestatiedruk op deze ene avond.

Meer VROUW

