’Mag ik het brutale kind van een ander corrigeren?’

„Ik wil graag weten of ik het kind van een ander mag corrigeren”, schrijft Aziza. „Het gaat om het speelvriendinnetje van mijn dochter dat regelmatig bij ons thuis is. Ze gedraagt zich vaak vervelend en ik ben regelmatig geneigd daar iets van te zeggen, maar ik weet niet of dat mijn plaats is.”

„Dit meisje bedankt niet als haar iets wordt aangeboden, ze duwt mijn kind vaak opzij om speelgoed op te eisen, is brutaal tegen mij en doet bijna alles met een nogal hoog stemvolume. Mag ik haar corrigeren? En zo ja, hoe doe ik dat?”

Andere regels

Psycholoog en opvoedcoach Joyce Akse kan zich het dilemma van Aziza goed voorstellen. Het kind van een ander corrigeren ligt inderdaad gevoelig, stelt zij, omdat het niet jouw taak is om de opvoeding van andere ouders over te nemen. Toch mag je best je grenzen aangeven, vertelt Akse. „Dit kind is bij jou in huis en iedereen heeft zijn of haar eigen regels thuis. Waarschijnlijk is dit kind thuis andere regels gewend, maar dat betekent niet dat ze zich bij jou niet aan jouw regels hoeft te houden.”

Geen goed of slecht

„Probeer daarom, zonder oordeel over wat goed of slecht gedrag is, jouw regels op het meisje over te brengen. Ook zonder een kind terecht te wijzen of straf te geven kun je dat op een duidelijke manier aanpakken. Zeg: ’Wij doen dit hier thuis op deze manier, ik zou het fijn vinden als jij dat ook zo doet’. Blijf niet hangen in wat het kind verkeerd doet of niet mag, maar geef haar handvatten om het in het vervolg anders te doen.”

Begeleiden

„Als je ziet dat het bij het spelen snel uit de hand loopt, kun je ervoor kiezen je dochter en haar vriendin daar meer in te begeleiden. Blijf in de buurt of speel zelfs mee om alles in goede banen te leiden. Op die manier houd je beter in de gaten wat er precies gebeurt en hoe de twee op elkaar reageren, en kun je daar beter op inspelen voordat het misgaat. Probeer daarbij de situatie beter te maken in plaats van partij te kiezen. Benoem alles: ’Je pakt nu dit speelgoed af, maar jullie kunnen er om de beurt mee spelen. Nu is de één aan de beurt, dan mag jij straks’.”

Spanning

„Realiseer je ook dat druk gedrag en een hoog stemvolume soms ook voortkomen uit spanning of enthousiasme. Kinderen die bij een vriendje of vriendinnetje thuis komen, zijn vaak ook aan het zoeken naar een manier om een houding aan te nemen. Geef haar daarin het voordeel van de twijfel. En als ze gaat schreeuwen, ga daar dan vooral zelf niet in mee. Die neiging hebben we als ouder vaak: als we willen dat een kind niet schreeuwt, zeggen we dat schreeuwend. Bewaar je rust, dan neemt een kind dat ook eerder over.”

Oordeel elimineren

Aziza doet er volgens Akse goed aan om voor zichzelf te formuleren: ’Als mijn kind bij een ander thuis iets doet dat niet mag, hoe zou ik willen dat daarop gereageerd zou worden?’ „Elimineer je oordeel over het andere kind, wees duidelijk en geef het goede voorbeeld. Je mag je eraan storen, maar een kind ander gedrag aanleren of corrigeren is echt aan de andere ouder.”

