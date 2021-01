’Ik maak zelf wel uit of ik mijn longen wil verteren’

„Ik rook al vanaf mijn dertiende; in het fietsenhok, op het schoolplein en nu in zo’n afgelegen rokersvak. Roken is niet meer van nu en dat wordt me elke dag duidelijk gemaakt. Ik moet steeds verder lopen om ergens ‘legaal’ mijn peukie te kunnen roken. Elke dag heb ik te maken met afkeurende blikken.

Waarschuwingen

We slaan compleet door in de betutteling. Ik mag toch zeker zelf weten of ik mijn eigen longen wil verteren? Nog even en ik mag niet eens meer in mijn eigen tuin van een sigaretje genieten. Bovendien vind ik de overheid zo hypocriet als wat. Steeds de prijs van zo’n pakje verder opvoeren, maar niet echt verbieden. Daarvoor spekken wij, die verketterde rokers, toch te veel de staatskas.

De waarschuwingen op de pakjes suggereren dat ik dom ben, maar ik begrijp heus dat je niet moet roken boven een kinderwagen of tijdens een zwangerschap. Ik ben zonder probleem gestopt toen ik zwanger was. Mijn ongeboren kindje ging voor. Maar toen ik na acht maanden een miskraam kreeg – echt vreselijk – ben ik meteen weer naar de tabakszaak gegaan.

Geen reden om te stoppen

Sindsdien heb ik geen reden om te stoppen. Dat ik zo’n 120 euro per maand kwijt ben? Ach, ik heb geen andere geldverslindende hobby’s. En dat ik hijg als een molenpaard na een sprintje naar de bus? Na een sigaret ben ik dat zo weer vergeten. De rust, dat momentje écht voor mezelf... dat vind ik te fijn om op te geven.

Voor mijn gezondheid ben ik niet bang; tegenwoordig krijg je overal kanker van. Ik krijg wel uitslag van die net gestopte kettingrokers die hysterisch worden als er maar een vleugje rook hun kant opwaait. Maak je niet zo druk, denk ik dan. Dat is pas ongezond voor je bloeddruk!”

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).