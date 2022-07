Moeten pepernoten het hele jaar door verkrijgbaar zijn?

Sinterklaas is zelf nog in Spanje aan het genieten van de zon en ook in Nederland stijgen de temperaturen, toch weerhoudt dit een aantal supermarkten er niet van om de zoete decemberversnaperingen in het schap te leggen.

Collega M: „De hele jeu rond het sinterklaasfeest gaat er op die manier vanaf. Mijn kind krijgt zelfs geen schuddebuikjes in deze tijd van het jaar.”

Hele jaar

Een ander geluid is dat mensen het hele jaar zin hebben in pepernoten en waarom ligt er wel het hele jaar speculaas in het schap, maar vinden we het zo raar dat pepernoten rond deze tijd ook te verkrijgen zijn?

Collega J: „Waarom beperken we zoiets lekkers tot een aantal maanden? Ik heb altijd wel zin in pepernoten!”

De norm

Volgens gedragspsycholoog voor verandercommunicatie Chantal van der Leest komt het door een norm die wij zelf hebben bedacht. „We zijn met z’n allen gewend om pepernoten in december te eten. Dat hebben we als norm gesteld. We zijn kuddedieren en willen ons ‘normaal’ gedragen. Pepernoten eten in de zomer hoort daar niet bij”, aldus van der Leest tegen RTV Oost.

Reactie

Het Twitteraccount Datagraver heeft op een rijtje gezet op welke datum pepernoten de voorgaande jaren in de winkels zijn gespot.

Bernard geeft aan dat hij pas pepernoten koop als de tv-sint aankomt in Nederland.

En Joost vindt dat het bijzondere er snel af is wanneer ze zo vroeg in de winkel te vinden zijn.

Mike heeft daarentegen al een aantal zakken ingeslagen.

Praat mee

