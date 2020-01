Daghoroscoop 16 januari

VANDAAG JARIG

U zult in de loop van het jaar meer belangstelling krijgen voor geldzaken en minder delegeren aan anderen. Dat zal goed uitpakken en u voorspoed bezorgen. Houd er rekening mee dat uw uiterlijke verschijning en gedrag kunnen bijdragen aan uw welstand. Ontzie uw schouders en longen.

RAM

Zeldzame verleidingen kunnen u lokken. Op talent gebaseerde uitingen zullen met respect worden ontvangen en de start van creatieve werkzaamheden moet dan ook niet worden uitgesteld. U kunt rekenen op uw subtiele en sterke intuïtie.

STIER

U kunt vertrouwelijke informatie te horen krijgen, met een geheime bijeenkomst te maken krijgen of met zaken die zich achter gesloten deuren afspelen. Uw speurneus kan een raadsel ontleden, maar wacht even met het vrij te geven.

TWEELINGEN

U kunt op financieel succes getrakteerd worden. Omdat daarbij mensen met macht betrokken zijn is het zaak hen niet op de tenen te trappen. Ook zakelijke gesprekken zullen goed verlopen als u zich perfectionistisch opstelt.

KREEFT

Denk aan de toekomst, leg vast wat uw doelstellingen zijn en probeer daar naar te leven. U kunt de uitdaging aan, dus laat u niet afschrikken. Maak af wat u om handen hebt en begin pas daarna met iets nieuws.

LEEUW

Stel u onafhankelijk op en laat u in creatief opzicht niet ontmoedigen door negatieve praatjes. Heb vertrouwen in uw ingevingen en intuïtie. Wees niet bang om een andere richting in te slaan en een nieuwe start te maken.

MAAGD

Gebruik uw intuïtie om erachter te komen wat deze dag kan brengen. Wees vriendelijk en begripvol, toon waardering voor hetgeen anderen doen en besteed extra aandacht aan samenwerking. Relationeel kunt u voor een raadsel staan.

WEEGSCHAAL

Veel is vandaag afhankelijk van de manier waarop u zich gedraagt. Uw charme en humor worden in brede kring gewaardeerd. Breng goed nieuws naar buiten. Zie geen zaken over het hoofd die later belangrijk kunnen worden.

SCHORPIOEN

U zult moeten doorzetten om dingen voor elkaar te krijgen. Ga niet slordig om met details. Herzie of herschrijf zo nodig wat u op papier hebt gezet. Ga methodisch en gedegen te werk en gebruik uw gezonde verstand.

BOOGSCHUTTER

Alles kan vandaag om keuzes draaien. Durf originele gedachten te presenteren, risico’s te nemen en te experimenteren. U past zich gemakkelijk aan, maar overdrijf daarin niet door te drastisch dingen te veranderen.

STEENBOK

Probeer het mensen naar de zin te maken. Bewijs iemand een dienst, bezoek een oud familielid. Wees bereid u aan te passen en stel dat niet uit. Maak u niet druk en wees niet rancuneus, dan ontwikkelen zaken zich in hun eigen tempo.

WATERMAN

Begin een reis naar het onbekende door informatie, kennis en wijsheid te verzamelen. Werk in uw eentje, onderzoek, analyseer en observeer wat er in de wereld om u heen gaande is. Noteer de conclusies die u trekt in een dagboek.

VISSEN

U beschikt vandaag over een ruime fantasie, compassie en empathie. Het kan moeilijk zijn u te concentreren als romantische beelden aan u voorbij trekken. Artiesten zullen ervaren dat hun werk beter wordt als zij er meer tijd in investeren.

