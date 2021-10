De winterjas: ’Ik wil er niet bijlopen als een Michelin-vrouwtje’

Als 11-jarige werd ik op de lagere school het ’jassenkind’ genoemd. Ik snapte er aanvankelijk niks van, totdat ik eens mijn jassen telde voor het lopende winterseizoen: dat waren er 6. Best veel en des te opvallender omdat ik dagelijks van jas wisselde en mijn klasgenootjes me dus meer dan een week steeds weer in een nieuwe look zagen.

Dat ik die jassen uit de kast van mijn iets oudere nicht plukte als ze haar te klein waren, en zelf een paar jassen in de zomer al in de uitverkoop had gescoord met mijn shopalerte moeder, deed daar niets aan af. Het ’jassenkind’ kwam nooit meer van haar stempel af!

Binnenkomer

Niet dat ik er last van had. Ik kon me namelijk maar moeilijk voorstellen dat je dag in, dag uit, in weer en wind altijd maar diezelfde jas zou dragen. Wat als-ie doorweekt was na een regenbui? Of als je er na een val op de ijsbaan een scheur in had? Hoe dan ook, mijn liefde voor een flinke portie jassen was al vroeg geboren en ik heb daar tot op heden nog steeds niet op bezuinigd.

Want zeg nou eerlijk: die jas, dat is de binnenkomer, die zien ze als allereerste een hele winter lang, dus daar word je qua looks op afgerekend. Hierbij meteen een budgettip voor mede-jassenfans: shop bij vintagezaken of de plaatselijke kringloopwinkel, want daar kun je voor een leuke prijs leuke (extra) jassen kopen.

Behaaglijk

Terug naar het dilemma van de keuze voor de jas. Wie nog niet een hele kast vol jassen heeft zoals ik, zal de stap moeten wagen om er een te kopen, zo ergens in dit tijdsbestek tussen begin en eind oktober. Want doe je dat niet, dan grijp je ook nog eens mis en zit je vast aan de jassen die als restanten in de rekken blijven hangen.

Bedenk vooraf waarvoor je de jas(sen) vooral zult gebruiken. Zit je vaak in de auto? Dan is een wollen cape heel behaaglijk, net als een wollen jas, bijvoorbeeld in trenchcoat-model. Deze xxl wollen jas draag je dus lekker oversized met daaronder niet te veel poespas, maar een eenvoudige outfit.

Een basiskleur zoals roomwit (heel trendy) of caramel gaat natuurlijk wat langer mee dan een knalroze, paars of oranje exemplaar, of zelfs een geruite/gekleurde jas waar je wat sneller op uitgekeken bent.

Capuchon

Zit je juist meer op de fiets? Dan is een waxcoat of een regenjas van waterafstotend materiaal de juiste oplossing, anders blijf je je favoriete jas uitwringen tussen de regenbuien door. Bij voorkeur uitgevoerd met een capuchon die je op kunt zetten bij een regenbui. De gewatteerde, doorgestikte jas is vooral geschikt om de kou te trotseren en de hond comfortabel in uit te laten. Niet voor niets wordt dit type jas ook wel ’het dekbed’ genoemd.

Slanker oog je er zeker niet in, dus hou daar rekening mee - en tevens met het feit dat er ook een dikke trui onder moet passen; ga dus gerust voor een maatje groter. Zelf ben ik nog nooit gevallen voor dit type jas. Ik wil er liever niet bijlopen als een Michelin-vrouwtje. Als de jas eenmaal dicht is met die dikke trui eronder, is het bij mij geen gezicht. Dus als ik er al een draag, laat ik de jas liever open.

Nepbont

De stevige teddyjas, zowel in een lange of korte variant, is heerlijk fluffy en warm maar meer om in te flaneren of shoppen, maar totaal ongeschikt voor druilerige dagen. Want eenmaal nat is dit exemplaar niet meer te torsen! Nepbont-jassen en bodywarmers zijn een lust voor het oog en lekker warm, maar als je er niet al te ’gevuld’ in wilt ogen, is het vooral een prima idee om deze jassen losjes open te laten zwieren en daaronder een coltrui te dragen voor extra warmte.

Een sportief bomberjack doet het ook goed tijdens het shoppen en is vooral geschikt voor dames met lange benen die dan extra goed uitkomen. Extra fluffy zijn de riante nepbont-jassen in knalkleuren zoals oranje, geel, groen en blauw.

Ski-jacks zijn er gelukkig niet alleen voor op de piste, maar kunnen ook in het dagelijks leven prima gedragen worden. Net als andere gewatteerde jassen, anoraks en jacks met een speciale coating voor wind- en waterdichtheid. En kijk aan: weer een extra jas erbij!

De gewatteerde jas is er trouwens ook in de meest uiteenlopende, opvallende kleuren en zelfs prints. Kort of lang, stoer of juist wat klassieker. En voor wie dit nog een stap te ver is richting winter: je kunt ook alvast een mouwloos vest of een capejas zonder mouwen dragen met bijvoorbeeld een colletje eronder. Fijn om even te wennen aan de komende ’warme jassen periode’!

Oproep

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Keus.