Mina (43) zit weer op school: ’Je hoeft jezelf niet weg te cijferen voor je familie’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Ik ben 43 jaar, maar ik voel mij een stuk jonger. Ik heb momenteel zelfs meer energie dan 20 jaar geleden. Ik ben in Marokko geboren, maar door gezinshereniging ben ik in Nederland terechtgekomen. Toen ik zo’n 20 jaar geleden voor het eerst in Nederland kwam, moest ik helemaal opnieuw beginnen. Ik moest de taal leren, nieuwe contacten leggen en mezelf in de cultuur verdiepen. In mijn hoofd was ik alleen maar bezig met de toekomst en de onzekerheden die daarbij kwamen kijken en dat kostte mij enorm veel energie. Inmiddels heb ik rust in mijn hoofd en dit zorgt ervoor dat ik mezelf ook jonger en energieker voel.”

Heb je een beautygeheim?

„Voldoende slaap is naar mijn idee het allerbelangrijkste. Ik heb weinig rimpels, maar dat heb ik niet te danken aan gezichtsmaskertjes of andere smeersels. Waarschijnlijk is dat gewoon genetisch bepaald. Om eerlijk te zijn ben ik sowieso weinig bezig met uiterlijke verzoring. Ik vind het vooral belangrijk om gezond en niet te veel suikers te eten.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn doorzettingsvermogen. Toen ik op 23-jarige leeftijd in Nederland kwam, heb ik het een periode heel moeilijk gehad. Al vrij snel was ik zwanger van mijn eerste dochter en daarna had ik weinig tijd om vriendinnen te maken. Het was een eenzame periode. Mijn leven heeft daarna in teken gestaan van mijn kinderen, maar ik heb altijd de droom gehad om maatschappelijk werk te doen. Uiteindelijk ben ik daarom op mijn veertigste een opleiding gaan volgen.

Ik ben destijds met een mbo 2 opleiding begonnen en inmiddels zit ik in mijn laatste jaar van mijn mbo 4 opleiding. Hierna wil ik graag doorstromen naar de hbo-opleiding Social Work. Ik wil de kwetsbare groepen verder helpen en mij vooral richten op migranten die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Door mijn eigen ervaringen denk ik dat ik deze groep goed zou kunnen begeleiden.”

Je draagt een hoofddoek, hoe belangrijk is dat voor je?

„Eigenlijk ben ik pas een hoofddoek gaan dragen vanaf mijn 32ste. Toen mijn vader kwam te overlijden ben ik mij meer gaan verdiepen in mijn geloof. Ik ging vijf keer per dag bidden, maar voor mij was het plaatje nog niet compleet. Uiteindelijk kwam dat totaalplaatje voor mij pas toen ik mijn hoofddoek ging dragen. Vanaf dat moment voelde het voor mij goed. Ik krijg weleens opmerkingen dat mensen het zonde vinden dat ik mijn haar bedek, maar daar probeer ik mij niks van aan te trekken. Mijn man of vader hebben mij daar nooit toe gedwongen. Het is mijn eigen keuze geweest. Voor mij voelt het goed en dat is het allerbelangrijkste!”

Waarmee ben je het minst blij?

„De laatste jaren merk ik dat ik vaak te streng ben geweest voor mezelf. Je omgeving vindt het prettig dat je zorgzaam bent en altijd de volle honderd procent geeft, maar het kan wel ten koste gaan van je eigen welzijn en dat begin ik steeds meer te realiseren. Ik moet een betere balans vinden. Daarom probeer ik nu ook echt voor mezelf te kiezen en mijn opleiding af te ronden. Ik zit misschien wel met allemaal 20-jarigen in de schoolbanken, maar ik ga wel mijn droom achterna.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mensen vinden het bewonderingswaardig dat ik met mijn leeftijd nog een opleiding volg. Ik vind dat het nooit te laat is om wat bij te leren, maar veel vrouwen van in de dertig denken dat hun levensverhaal al voor hen is bepaald. In Nederland krijg je de kansen, maak er dan ook gebruik van. Ik zit zelf ook veel lekkerder in mijn vel als ik iets nuttigs doe en ik denk dat veel vrouwen erbij gebaat zijn als ze hun angsten opzij schuiven en hun dromen achternagaan. Je hoeft jezelf niet weg te cijferen voor je familie. Gelukkig steunt mijn man mij hier ook volledig in.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, nog lang niet. Voor mijn 40ste wist ik mijn privéleven niet te combineren met een studie. Inmiddels lukt dat al redelijk, maar ik ben pas echt tevreden als ik mijn opleiding heb afgerond en iets heb kunnen bijdragen aan de maatschappij. Ik wil mensen inspireren en verder helpen.”

Heb je een levensles?

„Wees nooit afhankelijk van anderen. Je moet jezelf ontwikkelen en zelfstandig kunnen staan, ook zonder op anderen te leunen.”