Moet het kabinet overgewicht actiever bestrijden?

Volgens Van der Voort zou het ic-probleem niet bestaan als iedereen in Nederland een BMI onder de 25 zou hebben. Mensen met een BMI van 25 of meer hebben overgewicht. Een BMI van 30 of meer betekent ernstig overgewicht. In 2020 had ongeveer 50 procent van de Nederlandse volwassenen overgewicht, blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor. 14 procent had ernstig overgewicht.

Volgens Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) is ongeveer 80 procent van de coronapatiënten op de ic te zwaar. Het percentage coronapatiënten op de ic met ernstig overgewicht is 40 procent.

Reacties

Petra denkt dat het tijd is voor een andere aanpak dan alleen vaccineren.

Deze Twitteraar laat weten dat de overheid tot straf of dwang moet overgaan als het om vaccineren gaat. Kelly vraagt of er dan ook een straf moet komen voor mensen met overgewicht, gezien het hoge percentage te zware patiënten op de ic.

Madeleine vindt het onterecht dat de hele maatschappij op slot moet door te dikke mensen. Volgens haar wordt het tijd om het obesitasprobleem aan te pakken.

