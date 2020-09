Daghoroscoop 19 september

VANDAAG JARIG

Veranderingen op financieel gebied kunnen in uw voordeel zijn. U krijgt misschien een loonsverhoging, een legaat van uw ouders of een beloning voor uw staat van dienst.. Een afwachtende houding is de verstandigste. Thuis kunnen kinderen een aanslag plegen op uw geduld.

ZONDAG JARIG

Het financiële plaatje zal er anders uitzien dan u verwacht. Wacht met in actie komen tot er meer duidelijkheid is; onwetendheid maant altijd tot voorzichtigheid. U wordt gewaardeerd om uw kennis en om wie u bent; anderen zien tegen u op. Zorg dat u hun vertrouwen in u niet beschaamt.

RAM

Sta vroeg op. U kunt vooruit met uw plannen nu de vertraging waarmee u te maken had is opgeheven. Communicatie zal geen problemen geven. Houdt u aan uw budget en zorg ervoor dat u gezond en emotioneel in balans blijft.

STIER

U kunt scoren als u uw gezin dit weekend laat bepalen wat er wordt ondernomen. Speel maar eens de tweede viool. Gooi uw routine om en zie wat het effect is op uw relatie en geluksgevoel. Zeg niet alles wat u voor de mond komt.

TWEELINGEN

Verzamelaars onder u kunnen dit weekend een slag slaan door een beurs of markt te bezoeken. Als geboren workaholic moet u ervoor waken niet 24/7 te werken. Meerderen beseffen toch niet hoeveel extra tijd u investeert.

KREEFT

Het geluk kan uw kant kiezen waardoor u goed geld kunt verdienen met uw specialiteiten. De knelpunten waarmee u te maken had verdwijnen. Uw stemming zal erdoor verbeteren; geniet van romantische momenten en praat niet te veel.

LEEUW

Het zal een opluchting zijn als de vervelende zaken van de afgelopen tijd achter de rug zijn. U bent weer baas over uw leven en kunt genieten van gesprekken met dierbaren. Ook financieel lijkt u de zaken weer in de hand te hebben.

MAAGD

Onvoorziene omstandigheden kunnen u hebben opgehouden maar het pad dat voor u ligt is geëffend. Doorzetten zal resultaten te zien geven. Op elke vorm van communicatie rust zegen, zolang u zich niet te kritisch opstelt.

WEEGSCHAAL

Aan oponthoud komt een eind; u kunt met volle kracht vooruit. Communiceren levert geen problemen op; u kunt veel geld verdienen in de verkoop of reclamewereld. Schrijvers zullen geen last hebben van een schrijversblok.

SCHORPIOEN

Als u vannacht om een onduidelijke reden wakker bent geworden werkte uw onderbewustzijn aan de oplossing van een probleem. Sta mensen met moeilijkheden bij; die rol is u op het lijf geschreven. Praat een ruzie uit.

BOOGSCHUTTER

Aan tegenslag komt een eind en dat zal u opluchten. Besef dat er afgerekend moet worden met oud zeer voor u aan de toekomst kunt beginnen. Zorg ervoor dat uw leven volgens plan verloopt en houd het overzichtelijk.

STEENBOK

U mag tevreden zijn als u zich hebt ingespannen uzelf te ontwikkelen. U weet dat uw slagen in het leven hiermee te maken zal hebben. Uw horizon wordt breder en details verdwijnen . Omring u met mensen die in u geloven.

WATERMAN

Struikelblokken worden opgeruimd en de weg naar vooruitgang ligt open. Geld dat iemand u schuldig is kan ineens op de bank staan. U weet wat uw volgende stap moet zijn. Verdiep u in uw financiën en neem besluiten.

VISSEN

Het leven lijkt op rolletjes te lopen en samenwerken met een partner is productief. Nieuwe informatie stelt u in staat elkaar beter te begrijpen. Vertrouw op naasten op terreinen waar uw kennis tekort schiet. Een vaderfiguur biedt bescherming.