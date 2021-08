’Dit is de grootste anticlimax in B&B Vol Liefde’

„Knopen worden doorgehakt en koffers gepakt in de laatste week van B&B Vol liefde. Het werkkamp – euh pardon de zoektocht naar liefde – zit er bijna op. Ik dacht even dat ik zat te kijken naar een aflevering van Ik Vertrek, maar dan terug naar Nederland. Ik had in de laatste afleveringen stiekem toch wat meer romantiek verwacht, althans gehoopt. Want dat is uiteindelijk nog steeds de reden dat we het tot het einde uitzingen.

Te weinig pit

Caroline in Oostenrijk heeft gekozen voor voetbaltrainer Eric, door Jeroen naar huis te sturen. Hij hoopte met het bereiden van zijn viscurry nog dat liefde door de maag gaat, maar er zat helaas – net zoals in zijn karakter – te weinig pit in. Eric, die als tweede man arriveerde en al bijna drie weken bij Caroline logeert, reageert op haar keuze nog minder enthousiast dan op de vraag of hij de badkamer wil boenen. Waarom springt hij haar niet in de armen? Of geeft hij haar op z’n minst een knuffel? In plaats daarvan moet hij het ‘even laten bezinken’, om vervolgens samen te gaan poetsen (hoe kan het ook anders).

Als ik ergens op een ‘zij leven nog lang en gelukkig’ had gehoopt is het bij Caroline en Eric. Dit is de grootste anticlimax van de afgelopen zeven weken. Als de hut weer brandschoon is, kan de B&B-eigenaresse eindelijk rustig zitten en wordt de balans op gemaakt met een wijntje in de tuin. Op de vraag wat hij van haar keuze vindt antwoord grappenmaker Eric: ‘Ik vind het jammer dat ik nu in m’n eentje moet poetsen.’ Nu snap ik eindelijk waarom Caroline bang is dat hij ook met haar hart ‘dolt’.

Strafmatje

Op hetzelfde moment kiest Vincent in Italië voor Monique en zijn de twee weer terug bij het begin. Zij heeft drie dames drie weken lang zien komen en gaan. Vincent heeft Sophie na het ontbijt op het matje geroepen en uitgesproken dat hij het gevoel heeft dat zij hem oppervlakkig vindt. Voor Sophie stopt het avontuur, maar daar lijkt ze niet rouwig om. Als Monique in de keuken hoort dat zij degene is die alleen overblijft, zie ik aan haar ogen dat ze dolblij is. Maar daar blijft het bij. Vincent wil (eindelijk!) het gesprek aan gaan, maar wat zegt Monique? ‘Laten we eerst even verder klussen en dan gaan zitten.’

Gelukkig willen Vincent en Monique het na de opnames wel een kans geven, bespreken ze samen als ook zij met een wijntje in de tuin zitten. (Dit was trouwens de eerste keer dat ik ze niet met een pak sinaasappelsap op tafel zag borrelen.) Monique wil binnen twee maanden weer terugkomen naar Valduggia, de plek van de B&B. En Vincent rijdt binnenkort een keer naar haar woonplaats Zoetermeer. Maar ook dit lijkt meer op het bespreken van een boodschappenlijstje dan op een mogelijke toekomst samen. De liefde spat er (nog) niet vanaf.

Vast contract

Ik vraag me steeds meer af waar we de afgelopen weken naar hebben gekeken. Wellicht hadden de B&B-eigenaren aan het einde van de rit een vast contract kunnen uitdelen, dan was er waarschijnlijk meer passie en blijdschap te zien. Ook bij Roxanne in Roosendaal ben ik de hoop op een ‘Happy End’ verloren. Haar voorkeur is Mitch, want bij tuinman Theun voelt ze geen aantrekkingskracht. Maar het lijkt alsof ook deze B&B-eigenaresse niet blij is om met haar eindkeuze alleen over te blijven. Want waarom stuurt ze Theun niet weg vóórdat ze samen romantisch gaan barbecueën? Een paar meter verderop in de tuin vertelt ze doodleuk op camera dat hij de volgende ochtend z’n koffers mag pakken…

Bij Debbie in Italië kunnen de mannen beter vrijwillig zo snel mogelijk hun koffers pakken. De sfeer in Casa Santangelo is inmiddels net zo zuur als de befaamde citroenen. Debbie ergert zich aan Pascal en Chris, die zich gedragen alsof ze op vakantie zijn. Terwijl ze door de B&B-eigenaresse al sinds dag één aan het werk worden gezet. Ook hier is er geen ‘magie’, zoals Debbie de liefde noemt. Voor Chris is de zoektocht naar liefde in Italië zelfs nooit begonnen.

Ex-schoonmoeder

Waar de logees dolblij zijn om de B&B eindelijk te kunnen verlaten is bij Jacob in Portugal. Jennie vergeet zelfs na twee weken ineens de naam van de gastheer en alle bedankjes gaan naar schoonmaakster Marianna. Als je denkt dat Jacob het verblijf van de dames niet ongemakkelijker kan maken dan het al is, doet hij er vlak voor vertrek nog een schepje bovenop. Twee dagen voor de komst van zijn logees had hij ex-vrouw Rosa de deur uit gebonjourd, maar de koffers zijn nog niet dichtgeritst of ze is alweer ingevlogen. En staat zijn ex-schoonmoeder ineens de garage (bomvol troep!) schoon te vegen. Jacob doet zelf alsof zijn neus bloedt en proost ter afscheid met een gebakje.

Uiteraard gaan de vier dames zeurend de deur uit. Jacob ligt languit op de bank terwijl ze de zware koffers de trap af moeten tillen. ‘De hork.’ Ik had een vreugdedansje van Jacob op de tennisbaan verwacht, toen ze eindelijk de B&B hadden verlaten. Maar in plaats daarvan gaat hij nu vijf maanden met zijn kat op de bank liggen, zo vertelt hij Art Rooijakkers aan de telefoon. Jacob wijdt zijn dramatische deelname aan zijn gebrek aan ervaring met Nederlandse vrouwen. Hij is gelukkig wel ‘een ervaring rijker’. Maar waarom is de arme man in godsnaam blij dat hij heeft meegedaan?”