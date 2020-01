Daghoroscoop 27 januari

VANDAAG JARIG

Binnen de familie kan de komende zeven jaar van alles gebeuren. Besef dat na regen meestal zonneschijn volgt en dat geldt ook voor familieruzies. Er kan sprake zijn van veranderende situaties en verhuizingen. U bent ongedurig en zult steeds weer iets zien dat anders of beter kan.

RAM

Bijeenkomsten zullen over het algemeen plezierig verlopen, maar een confrontatie met intimiderende lieden behoort ook tot de mogelijkheden. Handel praktische zaken meteen af en controleer of alles wat op papier wordt gezet juist is.

STIER

Om succes te behalen zult u extra energie moeten inzetten. De verplichtingen die u op u hebt genomen kunnen voor vermoeidheid en stress zorgen. Probeer emotioneel in balans te blijven en maak u nieuwe standpunten eigen.

TWEELINGEN

Geluk lijkt vandaag aan uw zijde te gaan. Help anderen, maar trek er geen gezicht bij alsof u de grote redder in de nood bent. Let op de belangrijkste lijnen en concentreer u op wie u bent en wat u aan het doen bent.

KREEFT

De kosmos stelt u in staat het geheel te overzien. Normen en waarden spelen een rol en dat geldt tevens voor uw wereldbeeld. Herzie of herschrijf zo nodig wat u op schrift hebt gezet. Schaf wat oud is af en bouw aan een nieuwe fundering.

LEEUW

U kunt onrustig zijn en op zoek gaan naar een manier om uw vleugels uit te slaan op het terrein waar u bezig bent. Dat geldt vooral als dat met reizen of verdere studie te maken heeft. Doe uzelf niet te kort; uw ideeën zijn de moeite waard.

MAAGD

Maak af waaraan u begonnen bent, ook al bent u rusteloos, impulsief en nieuwsgierig. Een buitenlandse reis kan uw geest in beslag nemen, alsmede een kwestie die te maken heeft met een publicatie of met een wetsartikel.

WEEGSCHAAL

Wees niet te bescheiden; anderen hebben belangstelling voor uw ideeën, die niet alleen origineel zijn maar ook uitvoerbaar. U kunt het ver brengen en financieel scoren. U let vaak op details, maar het totaalbeeld is nu belangrijker.

SCHORPIOEN

Bedenk een methode om datgene waarmee u bezig bent nog beter te maken, zeker als dat te maken heeft met een academische studie of een reis. Focus vandaag op uw werkzaamheden en de diensten die u anderen kunt bewijzen.

BOOGSCHUTTER

Onder invloed van de kosmos ziet u vandaag niet alleen datgene wat zich onder uw neus afspeelt. Vertrouw op uw intuïtie, stel u flexibel op en aanvaard wat er op u afkomt. Ga ervan uit dat alles, ergens goed voor is.

STEENBOK

U kunt minder prettig in uw vel zitten als u bezig bent met een scheiding of anderszins gescheiden bent. Het verleden knaagt en u kunt zich bedreigd voelen door de chaos die om u heen is ontstaan. Onderdruk deze gevoelens niet.

WATERMAN

Op het werk kan plotseling iets worden veranderd waardoor spanning moeilijk te onderdrukken zal zijn. U kunt betrokken raken bij een machtsstrijd en professionele zorgen kunnen zich van u meester maken. Spaar uw maag.

VISSEN

Als het u ontbreekt aan vaardigheid of expertise om een bepaalde zaak uit te voeren, laat u dan niet overhalen het werk toch op u te nemen. U zult de schuld krijgen als u het verprutst. Sta binnen een privérelatie open voor een compromis.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.