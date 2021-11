’Scholen waarschijnlijk weer dicht omdat volwassenen verantwoordelijkheid niet pakken’

97% kleiner

”30% van de mensen in de leeftijd van de meeste ouders vindt het niet nodig zich te laten vaccineren, zo was te zien op het RTL Nieuws. 30%. Die flinke groep heeft een aanzienlijk grotere kans in het ziekenhuis te eindigen en in het slechtste geval een paar weken een ic-bed bezet te houden. Voor de duidelijkheid: de kans dat een gevaccineerd persoon op de ic terecht komt is 97% kleiner. Iedereen heeft er ongetwijfeld een heel plausibele reden voor om het prikken te laten, maar als je kind dagelijks als een potentiële virusbom je huis binnenwandelt, zou ik toch iets voorzichtiger zijn.”

Groepsverband

„Daarnaast heb je nog een enorme groep gevaccineerden die zich momenteel onaantastbaar waant. Mondkapjesloos de supermarkt in. Je grote gok demonstratief over het kapje laten bungelen in het loeidrukke ov. Overal worden de plannen uitgerold om de feestdagen in groepsverband te vieren. En dan heb ik het niet over kleine get togethers van drie, vier man, maar hele gezelschappen bij elkaar en dan weet je: zo ergens na het eerste glas wijn kan die hele anderhalve meter-regel de menigte ook niets meer schelen.”

Dierentuin

„Van mijn dochter (17) hoor ik over positief geteste kinderen die toch naar school willen komen of gezellig met z’n allen het verplichte quarantaine-gebeuren doorbrengen in de dierentuin. En je hoeft maar naar het dagelijkse filenieuws te luisteren of het wordt duidelijk dat thuiswerken vorig jaar maart prima ging, maar nu ook als een overdreven stukje geneuzel wordt bestempeld.”

Kinderen thuishouden

„Jonge kinderen lijken vooralsnog echt geen last van een besmetting te hebben en we zullen érgens een risico moeten nemen, want voor het vaccineren van kinderen van 5-12 jaar lijkt helemaal amper iemand warm te lopen. Kinderen thuishouden van school (laten we eerlijk zijn: dat gaat dan niet bij die twee weken blijven) als andere optie is ook niet zonder gevolgen. Er is nu al sprake van achterstand en hoewel er natuurlijk altijd wel ergens een Vlinder of Mees te vinden is die het geweldig doet thuis, mist het gros sociale contacten, een gedegen uitleg en structuur.”

Parttime Paradijs Nederland

„Maar waar het het meest logische zou zijn kinderen gewoon lekker naar school te laten gaan, ligt een sluiting voor de hand. Tja, daar dwing je de ouders weer mee tot thuiswerken natuurlijk – dat probleem ook weer opgelost. En daarmee hoef je de groep van 30% niet-vaccineerders niet aan te spreken. Bovendien: in Parttime Paradijs Nederland is het schoolsluitplan ook nog eens vrij oké uitvoerbaar, want slechts 11% van de ouderparen werkt allebei fulltime. Laat ze maar aanrommelen met thuisonderwijs, mama is toch beschikbaar – het komt wel goed.”

Stuntelige uitleg

„Ik vind dat dus onverteerbaar. Mijn kind mag van mij best corona krijgen - hebben we dat ook maar gehad -, iedereen is hier thuis verder gevaccineerd, we houden ons aan de maatregelen en toch zit mijn kind waarschijnlijk de komende maand weer te luisteren naar onze stuntelige uitleg van rekensommen, terwijl ze dagelijks zegt dat ze haar klasgenoten mist.”

Oplossing

„Wat dan de oplossing is? Ik weet het niet. Het zou al heel veel schelen als we met z’n allen eens ons gezonde verstand gaan gebruiken en verantwoordelijkheid pakken en niet als kleine kleuters blijven wijzen naar het zwabberende beleid van de politiek of hutje mutje gaan rellen in de weekenden. Je bént als gevaccineerde niet onaantastbaar. Ongevaccineerd belast je de zorg wel degelijk mogelijk onnodig. En kinderen thuishouden is misschien wel een oplossing voor nu, maar een verre van faire. Het is zuur. Meer dan zuur. En wat mij betreft gaat het plan ook heel snel van tafel.”