Cynthia (50): Het mooist vind ik mijn volle borsten

Voel jij jouw leeftijd?

„Nee. Voor mijn gevoel zijn deze 50 jaar voorbij gevlogen. Ik was 20 toen ik voor het eerst moeder werd. De relatie met de vader hield geen stand. Op mijn 37e werd ik nogmaals moeder. Het is vrij uniek om ’zo jong’ en ’zo oud’ moeder te worden. Mijn oudste dochter is inmiddels ook moeder van een dochter (1). Dat betekent dus dat ik ook al oma ben. Vroeger dacht ik altijd dat oma’s oude vrouwen waren, maar daar ben ik van teruggekomen. Zo heb ik mij vier jaar geleden nog laten omscholen; van nagelstyliste tot tandartsassistente. Ik kan uit ervaring zeggen: ’Je bent nooit te oud om te leren!’”

Heb jij een beautygeheim?

„Botox. Daar ben ik mee begonnen toen ik in de overgang kwam, omdat ik toen plotseling veel migraine-aanvallen kreeg. Ik kneep heel erg met mijn ogen en droeg daarom het liefst altijd een zonnebril, maar dat hoeft nu niet meer. De botox laat ik zo’n drie keer per jaar inspuiten. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het nu niet meer alleen gebruik tegen de hoofdpijn; ik vind het ook mooi.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nooit. Ik word meestal tien jaar jonger geschat. Als ik zeg dat ik oma ben, vinden mensen dat moeilijk te geloven.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Jeetje, dat vind ik een moeilijke vraag! Dan kies ik denk ik toch voor mijn witte tanden en volle borsten. Ik werk als tandartsassistente en ben dan ook heel zuinig op mijn gebit. Waarom ik mijn borsten mooi vind? Tsja, ze staan er nog mooi bij voor mijn leeftijd.”

Waarmee ben je minder blij?

„Sinds ik in de overgang zit, ben ik 7 kilo aangekomen. Ik ben absoluut niet dik, maar ik heb wel meer buik en heupen. Vroeger was ik altijd heel erg slank, dus het is voor mij wennen dat mijn lichaam is veranderd. Ik lijn overigens niet, mijn lichaam is nou eenmaal zoals ’ie is.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ik vind het een beetje vreemd om zo over mijzelf te zeggen, maar ik krijg regelmatig complimenten. Dat komt waarschijnlijk door mijn opvallende uiterlijk: ik heb lange blonde haren, veel tatoeages en grote borsten. Een opvallend type dus. Mensen vinden me een mooie, positieve en vrolijke vrouw. Ik ben altijd vrolijk en op mijn werk noemen ze me ’een blij ei’.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Cynthia Faber heeft zich op latere leeftijd laten omscholen Ⓒ Eigen beeld

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, dat ben ik zeker. Ik vind het heerlijk om tijd met mijn familie door te brengen en heb het naar mijn zin op m’n werk. Iedereen heeft natuurlijk zijn dingen, maar ik heb niets te klagen.”

Wat houdt je jong?

„Mijn vriend, kinderen, kleinkind en hondjes. Zij maken mijn leven zo mooi! Ik kan met hen intens genieten van de kleine dingen. Neem mijn hondjes bijvoorbeeld: als ik in de ochtend mijn bed uitkom, rennen ze enthousiast op mij af en zijn ze blij me weer te zien. Dat is toch heerlijk!”

Heb je een levensles?

„’Niet klagen, maar dragen’; geniet van het leven en sta niet te lang stil bij negatieve gedachten. Pluk de dag en maak er wat moois van!”

