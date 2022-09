Verdrietige dag voor koningin Máxima

In het onderschrift van de selfie van de koningin legt Máxima uit wat deze dag betekent. „Op World Suicide Prevention Day denken wij extra aan de mensen die zijn overleden, aan de mensen die een poging hebben overleefd en aan iedereen die iemand moet missen of op enige manier door zelfdoding is geraakt.”

Máxima draagt vandaag een geel lintje, zo blijkt uit de tekst en de foto. Geel is de kleur van hoop, aldus de koningin. Verder roept ze iedereen op om mentale problemen bespreekbaar te maken om samen mensenlevens te redden.

Verdriet

Koningin Máxima maakt zich al langer hard voor het bespreekbaar maken van mentale problemen. Ze vindt het belangrijk om het onderwerp uit de taboesfeer te halen. Zo is ze onder andere beschermvrouw van de stichting Mind Us, een stichting die zich inzet voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar die kampen met mentale problemen.

Toen deze stichting werd opgericht, legde Máxima uit dat haar zorg over mentale problemen alles te maken heeft met de dood van haar zusje Inés. „Na haar zelfmoord werden we overspoeld door gevoelens van verdriet, verlies en machteloosheid. Dat het zo ver was gekomen en dat we Inez niet konden helpen”, legde ze destijds uit. Máxima zet zich daarom in om mensen te helpen die worstelen met de vraag hoe je iemand kunt helpen die psychische problemen heeft.

Heb jij hulp nodig? Praat erover! Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 en 113.nl