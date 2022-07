Klaag jij al over de hitte?

Alsof het gister nog niet warm genoeg was in Nederland, doet moeder natuur er vandaag nog een schepje bovenop. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot wel 39 graden. En terwijl de meeste mensen in de zomervakantie naar Zuid-Europa afreizen om een vleugje van het warme weer mee te pakken, zien Nederlanders liever dat de warmte vooral buiten Nederland blijft.

Thuiswerken

Niet alleen buiten is het heet, ook in je huis kan de temperatuur behoorlijk hoog zijn. Thuiswerken is dan ineens niet zo’n pretje meer… Heleen weet met die combinatie wel raad.

Sommigen kiezen er echter voor om vandaag rustig aan te doen, of zelfs dicht te gaan. Zo is op veel plekken de opvang voor kinderen gesloten. Sommigen vinden dat het hysterische gedoe over de hitte nergens over gaat.

En anderen doen er weer alles aan om de hitte buiten het huis te houden.

Praat mee

