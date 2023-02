’Als ik terugkom op mijn logeeradres op acht hoog, doet de lift het niet’

Afgelopen week was ik Zuid-Afrika, waar stroomstoringen dagelijkse realiteit zijn. Er bestaat zelfs een app om de tijd te bekijken waarop load shedding, zoals ze dat noemen, plaats zal vinden. Niet omdat Escom, de elektriciteitsmaatschappij, de vraag niet aankan, maar omdat een stel graaiers dat hele bedrijf financieel heeft leeggeroofd.

Het heeft uiteraard enorme consequenties voor de economie, maar ook voor het dagelijks leven. Als ik na het boodschappen doen terugkom op mijn logeeradres op acht hoog, doet de lift het niet. Fijn...

Geloei

Uiteraard houden de verkeerslichten ermee op, maar de Zuid-Afrikanen zijn dat al zo gewend dat er zeer gedisciplineerd gereageerd wordt. Je ziet ook hoe creatief mensen worden: je kunt lampen kopen die opladen als er elektriciteit is en dan blijven branden zonder. Er zijn apparaatjes die de WiFi opvangen als die uitvalt, je kunt het zo gek niet bedenken.

Er worden de wildste verhalen verteld over lijken die veel te snel ontbinden in het mortuarium, over boeren die hun melk niet meer kunnen verkopen omdat die is bedorven na tweeënhalf uur zonder stroom in de hitte (deze week was het bijvoorbeeld 40 graden). Over de bloementeelt, die bijna onmogelijk is geworden.

‘Weet u wat ik niet snap?’, vraagt een taxichauffeur. ’In Parijs hebben ze laatst geprotesteerd omdat ze later met pensioen moeten. En wij zitten al tien jaar in deze situatie en we doen niks. Ja, we downloaden braaf de app, maar het is toch eigenlijk te gek voor woorden?’ Intussen is er weer stroomuitval en stijgt een enorm geloei op: sommige winkels en restaurants hebben generatoren die opstarten zodra de stroom stopt.

Vanzelfsprekend

Laten we het zo zeggen: ik denk dat er in Europa anders gereageerd zou worden. Maar bij ons zit ook niet de helft van de bevolking zonder informatie en daar wel. Vaststaat dat de economie van Zuid-Afrika in elk geval te weinig groeit en zoiets zou ons ook boven het hoofd hangen.

We hebben geen idee hoe vanzelfsprekend wij stroom vinden, we staan er niet eens bij stil dat het er ook weleens niet zou kunnen zijn. Juist dat maakt dat we nogal onverschillig reageren, maar het lijkt toch goed eens serieus naar de waarschuwingen van de elektriciteitsmaatschappijen te luisteren. We kunnen waarschijnlijk niet eens de consequenties overzien.

Hoe was het ook weer: een gewaarschuwd mens telt voor twee?

