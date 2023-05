Houda viel 38 kilo af: ’Ik was eetverslaafd’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

“Vanuit mijn geloof, de islam, heb ik geleerd dat je goed voor je lichaam moet zorgen. Daarom is gezondheid heel belangrijk voor mij. We hebben allemaal maar één lichaam gekregen, dus daar moet je dankbaar voor zijn en goed voor zorgen.

Toch lukte het niet altijd om daarnaar te leven. Eerlijk gezegd was ik gewoon eetverslaafd, waardoor ik allesbehalve gezond was. Ik realiseerde me dat ik daar vaak externe factoren de schuld van gaf en besloot om het roer in eigen handen te nemen. Sindsdien focus ik me op verantwoordelijk zijn voor mijn eigen leven.”

Wat houdt een eetbuistoornis in?

“Er is sprake van een eetstoornis als iemand aan een aantal criteria voldoet. Zo heb je minimaal één keer per week een eetbui, waarbij je geen beheersing hebt over wat, hoeveel en hoe snel je eet. Vaak is eten om emoties te verdoven de aanleiding van deze stoornis.

Bij mij begon het in mijn pubertijd. Ik had moeite met mijn veranderende lichaam en voelde me, als een van de weinige buitenlanders in het dorp, erg eenzaam en onzeker. Steeds vaker nam ik stiekem chips, snoep of chocolade mee naar mijn slaapkamer. Soms at ik zelfs een volledige maaltijd, om daarna alsnog bij mijn ouders aan te schuiven voor het avondeten. Echt helpen deed het niet, want na zo’n vreetfestijn voel je je nog veel erger. Ik schaamde me en vond mezelf op zo’n moment hartstikke vies, maar ik kon er niet mee stoppen.”

Zit je op dit moment op je streefgewicht?

“Op mijn zwaarst woog ik 109 kilo. Dat is enorm voor een meid van 1 meter 63. Inmiddels ben ik afgevallen en weeg ik nog zo’n 71 kilo. Wat mijn streefgewicht is, weet ik niet. Ik zit nog volop in mijn afval-journey en wacht op het moment dat ik denk: yes girl, nu ben je er!”

Hoe heb je dat bereikt?

“Dat duurde jaren! Ik heb zó vaak een poging gedaan om af te vallen, maar ik viel altijd weer terug. Na een tijdje was ik dat spuugzat. Ik zei tegen mezelf: ‘jíj bent degene die verantwoordelijk is voor je eigen proces. Er zullen altijd beproevingen op je pad komen, maar dat mag je niet langer tegenhouden. Pak de controle terug.’

Ik ging aan de slag met een traject waarbij je contact had met vrouwen die ook wilden afvallen. Mede dankzij hun steun volgde ik twee maanden lang heel trouw de voedingsschema’s uit het programma. Zo ontwikkelde ik een gezonde leefstijl, begon ik met reflecteren en leerde ik om mijn patronen te doorbreken.”

Hoe ziet jouw eetpatroon er nu uit?

“Ik eet alles, haha! Er zijn eigenlijk geen producten of gerechten die ik vermijd. Afgelopen weekend heb ik bijvoorbeeld nog kapsalon en gebak gegeten met een vriendin. Balans houden en niet meer eten dan ik nodig heb, werkt voor mij.

Om grip te houden op mijn eetpatroon, hanteer ik een maximaal calorie-inname van 1600 calorieën per dag. Althans, dat is wat ik nu bij het afvallen aanhoud. Daarna wil ik op onderhoud eten, wat betekent dat je zoveel eet als je lichaam nodig hebt. Als het goed is, val ik daardoor dan niet meer af, maar kom ik ook niet aan. Het is wel belangrijk om te zeggen dat de aangeraden hoeveelheid calorieën voor iedereen verschillend is.”

Wat is je grootste zonde?

“De term ‘zonde’ gebruik ik niet, ik noem het liever een genietmoment. Hoe dan ook: ik word heel blij van de combinatie van chips en chocolade. Ja, tegelijkertijd dus! Eerst een stukje chocolade in je mond, ‘t liefst met noten, en dan een kruidig chippie erachteraan.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

“Aan het begin van mijn afvalreis leerde ik dat wandelen mij helpt om met emoties om te gaan. Puur daarmee ben ik die eerste 38 kilo kwijtgeraakt. In het begin kon ik nog geen 200 meter lopen zonder te hijgen, maar nu zet ik gemiddeld 10.000 stappen per dag.

Onlangs heb ik ook krachttraining opgepakt. Dat doe ik puur om sterker te worden en om beter te begrijpen hoe mijn lichaam werkt en wat het nodig heeft.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

“Gelukkig heb ik nooit medicijnen nodig gehad. Daar ben ik heel dankbaar voor, want ik was altijd bang om door mijn ongezonde leefstijl iets als diabetes of hart- en vaatziekten te krijgen.

Voedingssupplementen heb ik wel in huis. Ik slik vitamine D en gebruik collageen ter versterking van mijn huid, haar en nagels. Verder gebruik ik, voor spierherstel, eiwitpoeder na mijn krachttraining.”

Wat is jouw grootste valkuil?

“Als je een eetverslaving hebt gehad, moet je op mindere dagen extra op je hoede zijn. Daarom heb ik een afspraak met mezelf: ik mag ongezonde dingen eten en zelfs meer calorieën binnenkrijgen dan ik nastreef, zolang het niet op emoties gebaseerd is.

Die afspraak kom ik altijd na. De gezonde Houda gaat op een moeilijk moment namelijk in gesprek met de eetverslaafde Houda. Ik visualiseer mezelf dan zittend op de bank omringd door chips, chocolade, taart, soesjes, koekjes, nootjes en noem maar op. Dat helpt, want dan voel ik gelijk de intense teleurstelling opkomen. Zo lukt het me om mijn emoties toe te laten en verder te gaan met de dag.”

Merk je dat je anderen hiermee inspireert?

“Ik heb eindelijk van mezelf leren houden en gun iedereen dat gevoel. Daarom deel ik mijn ervaringen op mijn Instagramaccount transformwith_houda. Ik wil zo eerlijk mogelijk zijn, dus mijn mindere dagen en misstappen komen ook voorbij.

Op deze manier hoop ik anderen te inspireren. Ik krijg steeds vaker berichten van lieve dames die hun verhaal met mij delen. Zij vertellen dan trots hoeveel ze zijn afgevallen en hoe hun omgeving daarop reageert.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

“Wil je beter voor jezelf zorgen? Maak dan duidelijk waarom je dat wil. Stel kleine doelen, zodat je meerdere succesmomenten ervaart en daar motivatie uit kan putten. Wees eerlijk tegen jezelf, blijf gedisciplineerd en pak je verantwoordelijkheid.

Stel, jij denkt ook eetverslaafd te zijn, maak daar dan werk van. Schaam je niet. Zoek de criteria op en ga naar de huisarts. Het is vreselijk moeilijk om deze eetstoornis zelfstandig te overwinnen.”

* Houda’s achternaam is bekend bij de redactie.

