Ingrid (57) doet mee aan Gewoon Bloot: ’Jammer dat er zoveel ophef is’

Ingrid: „Het was spannend, omdat ik mezelf letterlijk blootgeef. Maar ik wilde graag meewerken aan dit programma omdat ik de insteek ervan zo mooi vind.” Ⓒ Eigen beeld

In het nieuwe NTR-programma ’Gewoon Bloot’ krijgen kinderen van 10 tot 13 jaar de kans om vragen te stellen aan meerdere naaktmodellen over bijvoorbeeld blootheid, schaamte en onzekerheid. De aankondiging van het programma zorgde voor veel ophef. Ingrid (56) is een van de naaktmodellen en ze vertelt over haar deelname. „Ondanks de ophef sta ik nog steeds achter het programma en mijn deelname.”