11 x de leukste dingen om te doen met Koningsdag

1. Wijnwandeling Koningsdag

In Enschede organiseert Sprakel eten & drinken een wijnwandeling op Koningsdag. Tijdens de wandeling krijg je vijf wijntjes en daarbij vijf gerechtjes. Het duurt ongeveer 3,5 uur. Een prima activiteit om je ’s middags te vermaken.

2. Het concert van The Streamers

Het concert vindt plaats op een wel heel bijzondere locatie, namelijk vanuit Paleis Noordeinde in Den Haag. Topartiesten als Guus Meeuwis, Danny Vera, Miss Montreal, Davina Michelle, Maan, Kraantje Pappie en vele andere artiesten kun je verwachten tijdens dit concert. Vanaf 19.00 uur kun je gratis het concert online bekijken.

3. Virtuele Vrijmarkt

De vrijmarkt kan helaas ook dit jaar niet fysiek plaatsvinden. Daarom organiseert de Groningen Store een virtuele vrijmarkt. Op hun virtuele kleedje vind je leuke routeboekjes en hebbedingen uit Groningen.

Bekijk ook: Koningsdag gaat deels door ondanks corona

4. Take Away Wijn Spijs wandeling Amsterdam

In Amsterdam kun je op Koningsdag genieten van een culinaire stadswandeling langs allerlei toprestaurants. Bij elk restaurant staat een lekker gerechtje voor je klaar. Neem je vriendin mee op stap en geniet van een dag vol drankjes, heerlijk eten én beweging.

5. Borrelen op Koningsdag met Gusto en Oliva

Krijg je iemand op bezoek op Koningsdag en woon je in Rotterdam? Bestel dan de Koningsdag borrelbox van Gusto en Oliva. In een handomdraai zet je de lekkerste borrelhapjes op tafel. Geniet!

6. De Deventer Koningstocht

In Deventer organiseren Café Persee en Eetcafé de 7e Hemel een Koningstocht door de straten van Deventer. De routekaart leidt elke wandelaar langs koninklijke stadskenmerken. Aan het einde van de route staan de rood-wit-blauw-gevlagde bitterballen klaar!

7. Oranje Rally

In Tilburg organiseert het Oranje Comité Tilburg een toertocht van old timers. Je kunt zelf de route rijden met een fotozoektocht met prijzen. Je kunt kaartjes winnen voor onder andere de Efteling, Beekse Bergen en de Oliemeulen.

8. Online Wijnproeverij voor thuis

Direct na de Nationale Toost (zie punt 11) organiseert Halfes in Utrecht een online wijnproeverij via Instagram. Je proeft samen met de andere wijnproevers vier verschillende wijnen. Je leert hoe je wijn moet proeven en alles over de druiven en over de wijnboeren.

9. Toeter Escalatie

Ben je toe aan een echt feest op Koningsdag? Café De Doos in Groningen organiseert een gratis livestream waarin ze in 100 minuten 100 hits voorbij laten komen. Elke keer als de toeter afgaat mag je een shotje nemen. Leuk om te doen met je vrienden of familie!

10. Speel oudhollandse spelletjes

Blijf je lekker thuis met de kinderen? Maak het dan zelf gezellig door oudhollandse spelletjes te spelen. Denk bijvoorbeeld aan koekhappen, spijkerpoepen, blikgooien, sjoelen, zaklopen, noem maar op!

11. Koningsdag Thuis

Er is een landelijk programma bedacht zodat iedere Nederlander toch een beetje Koningsdag kan vieren vanuit huis. Je kunt het volgen op NPO 1.

- Vanaf zonsopgang vlag en wimpel

- 9.45 – 10.00 uur: klokken luiden in heel Nederland

- 10.00 uur: zing het Wilhelmus mee!

- 10.00 – 18.00 uur: Start digitale kleedjesmarkt

- 11.00 uur: NOS-compilatie Koningsdag

- 13.00 uur: Overhandiging e-book ‘Koningsbrieven’

- 15.00 uur: Zingen voor saamhorigheid

- 16.00 uur: Nationale Toost

Proost met je familie en (virtuele) vrienden op de verjaardag van Koning Willem-Alexander! Proost je mee?