Ludy (54): ’Dáárom stem ik op… de ChristenUnie’

„Ik ben zelf christelijk en dat is voor mij één van de belangrijkste redenen om op de ChristenUnie te stemmen. Ik woon op Urk samen met mijn man (54) en ik heb 4 kinderen en 2 kleinkinderen. Op Urk is het standpunt waardig ouder worden heel belangrijk en ook ik sta hier volledig achter. Ik vind het belangrijk dat ouderen liefdevolle aandacht krijgen en gewaardeerd worden om wie ze zijn. Ik vind het ook belangrijk dat ouderen mee kunnen blijven doen in de samenleving. Ik ben absoluut tegen euthanasie en ik vind ook dat ouderen op genoeg andere manieren geholpen kunnen worden. Zolang we maar voor elkaar blijven zorgen.”

Visserij

„Op Urk is de visserij erg belangrijk. Daar waren we heel vooruitstrevend mee. Door de regels van de Europese Unie zijn de vissers met hun duurzame techniek weer veel stappen achteruitgegaan. De ChristenUnie wil juist de innovaties binnen de visserij stimuleren en dat vind ik, als bewoner van Urk, een belangrijk punt.”

Homohuwelijk

„De ChristenUnie heeft geen partijstandpunt opgenomen over het homohuwelijk, omdat er veel verdeeldheid over is. Ik vind dat het huwelijk een unieke verbintenis tussen man en vrouw moet zijn, zoals God bedoeld heeft. Wanneer een homostel ongehuwd samen wil wonen, vind ik het hun keuze.”

Abortus

„De ChristenUnie streeft naar een abortusvrije samenleving en daar sta ik volledig achter. Er zijn genoeg voorbehoedsmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat vrouwen niet zwanger raken. Wanneer een vrouw toch onbedoeld zwanger raakt, zijn er nog andere mogelijkheden om die vrouwen te helpen in plaats van een abortus. Die vrouwen zouden bijvoorbeeld terecht kunnen bij Stichting Siriz. Daarnaast vind ik dat adoptie eerder als laatste redmiddel gezien moet worden in plaats van een abortus.”

Basisbeurs

„Net als de ChristenUnie vind ik dat het huidige leenstelsel vervangen moet worden door de basisbeurs, want ieder kind heeft het recht om te studeren zonder een schuld op te bouwen. Ik zie het bij mijn jongste dochter (23) die Toerisme studeerde op het HBO. Ze heeft een enorme schuld opgebouwd, omdat ze een HBO-studie heeft gevolgd. Dat moet toch niet zo kunnen zijn!”