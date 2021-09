Daghoroscoop 7 september - Een onstabiele liefdesrelatie heeft rust nodig, Maagd

VANDAAG JARIG

Jouw liefdeleven is heel belangrijk voor je en zal dit jaar nog belangrijker worden en je meer bezighouden dan financiële- of carrièrezaken. Nog single? Dan kun je volgend jaar in het huwelijk treden. En zo niet, dan in elk geval in het jaar daarna. Blijf wel je familie de nodige aandacht geven.

RAM

Als je baas op je gesteld is, maakt dat het leven op een aantal punten eenvoudiger. Wees eerlijk tegen een vriend(in) die raad vraagt over een persoonlijk dilemma. Zeg niet wat de ander graag wil horen, maar wat je zelf denkt.

STIER

Breng een advies in de praktijk. Houd collega’s op veilige afstand, zodat je vlot kunt werken. Kijk uit naar nieuwe en degelijke investeringsmogelijkheden, maar ga niet in zaken met familie of vrienden. Beoordeel anderen niet naar jouw normen.

TWEELINGEN

Word niet boos als op het werk mensen steken laten vallen; je informatie kan onvolledig zijn. Je zet jezelf te veel onder druk als je te veel tegelijk wilt doen. Lichaamsbeweging is de beste manier om frustratie kwijt te raken.

KREEFT

Frustratie als gevolg van complicaties en vertraging kan een climax bereiken. Geef de kosmos maar de schuld, want deze stagneert de besluiten waarop je wacht. Maak een afspraak voor een medische check-up en ga op tijd naar bed.

LEEUW

Je kunt nu over de wilskracht beschikken om op dieet te gaan, maar doe het niet te drastisch. Zet meteen ook een slechte gewoonte overboord. Zoek in een belangrijke relatie naar het juiste machtsevenwicht. Laat je niet ondersneeuwen.

MAAGD

Hecht niet te veel waarde aan een terloopse opmerking. Blijf beheerst en rustig als je solliciteert. Verwerk opgekropte boosheid achter gesloten deuren. Een onstabiele liefdesrelatie heeft rust nodig. Knuffel elkaar weer eens.

WEEGSCHAAL

Het kan moeite kosten financiële steun te verwerven voor een nieuw project. Verzamel zoveel mogelijk informatie en let op verschillen in feiten en cijfers. Gehuwd? Dan sta je aan de vooravond van een romantische periode.

SCHORPIOEN

Het kan moeite kosten om onpartijdig te blijven in een ruzie. Neem afstand als je bang bent je zelfbeheersing te verliezen. Probeer achter de schermen iemand te helpen of zet je eens in voor een menslievende organisatie.

BOOGSCHUTTER

Doe onderzoek via vertrouwde kanalen als je voelt dat iemand iets doet of zegt om je te vriend te houden. Het kan wat tijd kosten om verwarring de baas te worden. Bewaar bonnen als je gaat winkelen in geval je iets moet ruilen.

STEENBOK

Volg een cursus om je kennis of kunde te polijsten. Iets lijkt je te waarschuwen dat iemand jou iets op de mouw heeft trachten te spelden. Wees echter voorzichtig met beschuldigingen als je niets kunt bewijzen.

WATERMAN

De kans is groot dat je niet tijdig op de hoogte bent van plannen die gewijzigd zijn. En je hebt het recht om boos te zijn op iemand die zelfzuchtig is. Een project dat stagneert kan op gang komen als de communicatie verbetert met meerderen.

VISSEN

Je kunt extra verantwoordelijkheden toegeschoven krijgen die tot salarisverhoging leiden. Het hoeft niet jouw fout te zijn als vitale informatie op een cruciaal moment ontbreekt. Doe je best professionaliteit uit te stralen.

