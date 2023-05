’Mijn kinderen doen helemaal niets in het huishouden’

„Mijn kinderen van 13 en 16 weigeren ook maar iets bij te dragen aan het huishouden”, vertelt Annick. „Ik probeer hen bij te brengen dat het belangrijk is dat ze meehelpen en dat ik het zou waarderen als ze mij iets zouden ontlasten, maar ze gedragen zich als de koning en koningin.”

„Alleen al het dekken van de tafel is ze te veel. Ze zuchten, steunen, klagen... Ze beweren dat zij op hun leeftijd bezig moeten zijn met hun huiswerk in plaats van dat ze in het huishouden helpen, maar zo zie ik dat niet. Ik ben bang dat ze opgroeien als luie mensen en dat het steeds erger wordt. Hoe breng ik hen een beetje discipline bij? Zo gek is het toch niet wat ik van ze vraag?”

Zelf verantwoordelijk

Zo gek is dat inderdaad niet, vindt pubercoach Janneke ter Bille. „Deze moeder heeft gelijk. Iedereen in huis kan een steentje bijdragen aan het huishouden, dus ook de kinderen. Er zal een moment komen dat ze zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen huishouden, dus het is belangrijk om hierover met ze in gesprek te gaan.”

De verantwoordelijkheid voor hun luiheid ligt namelijk niet volledig bij de kinderen, legt Ter Bille uit. „Annick zegt dat ze bang is dat ze opgroeien als luie mensen, maar daar draagt ze zelf ook al gauw aan bij. Wanneer je kinderen niets vraagt, zullen ze ook niet heel snel iets doen. Discipline bijbrengen kan prima, zolang je daar maar duidelijke afspraken over maakt. Iedereen moet zich dan aan die afspraken houden, ook jij als moeder.”

Kleine dingen

Doseren is de truc, vervolgt Ter Bille. „Als ze weinig tot nooit iets hebben hoeven doen, vraag dan niet gelijk alles van ze. Want het klopt natuurlijk dat zij ook huiswerk hebben, afspreken met vrienden en sporten. Het is belangrijk dat ze daar tijd voor blijven houden, naast hun bijdrage in het huishouden. Laat ze bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen kamer. Laat ze hun was in de wasmand gooien; dat soort dingen.”

Duidelijke afspraken

„Als je afspreekt dat ze hun eigen kamer schoon houden, trek je handen daar als ouder dan ook van af – hoe lastig en onhygiënisch dat voor je gevoel ook is. Vroeg of laat zullen ze zelf ook inzien dat het niet meer kan. Vind je dat te ver gaan, spreek dan bijvoorbeeld af dat je op vrijdag de kamer schoonmaakt en alles wat op de grond ligt, in een vuilniszak of op bed gooit.”

Ter Bille concludeert: „Maak duidelijke afspraken, houd je eraan en verbind er consequenties aan als ze niet nagekomen worden. Op deze manier dragen ze een steentje bij en leren ze vaardigheden waar ze de rest van hun leven wat mee kunnen.”

