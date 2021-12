Is Amalia klaar voor de troon?

Nieuwe verantwoordelijkheden

Amalia wordt koningin als haar vader overlijdt of afstand doet van de troon. Voor vandaag was dat nog Máxima, zij zou dan regentes worden. Ook kan Koning Willem-Alexander volgens de grondwet een voorstel indienen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de prinses de troon over moet nemen. Dit kan alleen als ten minste twee derde van de stemmen van de nieuwe kamers voor zijn. Naast deze verantwoordelijkheid, is ze vanaf vandaag ook lid van de Raad van State. Woensdag zal ze worden binnengeleid door haar vader, ceremonieel voorzitter.

In oktober kwam het boek over haar uit, geschreven door Claudia de Breij. Daarin stond dat ze liever zou hebben dat haar moeder de eerste paar jaar het wil overnemen, mocht haar vader nu wat overkomen. „Maar ik heb vooral tegen mijn vader gezegd: blijf jij maar gewoon lekker gezond eten en veel sporten.” Ze is nu bezig met haar tussenjaar, maar wil haar de jaren daarna op haar studie focussen.

Amalia krijgt veel verantwoordelijkheden, maar ook kinderen die niet in het Koninklijkhuis zijn geboren worden op hun achttiende als volwassen beschouwd. Vanaf die leeftijd hebben ouders geen inzage meer in de financiële transacties die ze doen en wat voor belangrijke papieren ze binnenkrijgen. Wettelijk gezien zijn ouders verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen tot hun 21ste. Dat betekent dat zij de kosten voor verzorging en opvoeding moeten betalen.

Sommige mensen zijn het er niet mee eens dat Amalia nu al op de troon kan zitten.

Maar niet iedereen denkt er zo over...

