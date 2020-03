De kinderen thuis... : Zó pak je dat aan!

Ⓒ Getty Images

En zo zit je op maandagochtend in huis, met een kleuter en een puber en werk én zoveel vragen. Want hoe nu verder? En hoe lang nog, want is drie weken wel voldoende om het coronavirus in Nederland onder controle te krijgen? ’Ik ga de auto even door de wasstraat trekken’, riep mijn vriend, wat hem op luid gejuich van de complete familie kwam te staan. Iedereen wilde mee. Want hoewel deze nieuwe realiteit nog geen 24 uur oud is, missen we nu al onze afspraken met vrienden, klasgenoten en collega's en ons ’leven van vroeger’.