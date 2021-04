’Corona: hét excuus om vrienden te ontvluchten op Koningsdag’

“Koninginnedag - nu Koningsdag - was jarenlang één van mijn favoriete dagen. Het was in mijn herinnering ook bijna altijd mooi weer. De dag waarop ik me voor het eerst weer in een vrolijk jurkje waagde. Weken keek ik er al naar uit. Zette ik alvast spulletjes apart die ik tijdens de vrijmarkt wilde verkopen. Kleren van de kinderen waar ze uitgegroeid waren, vaasjes, potjes, prullaria… Een moment om even lekker schoon schip te maken in alle kasten.

Traditie

Wij wonen met ons gezin op een ideale plek in de stad; aan een gezellige straat tegenover een parkje waar kinderen fijn kunnen spelen en altijd muziek wordt gemaakt. Ik hoef alleen maar de garagedeur omhoog te doen, schragentafel ervoor en onze kraam is geopend. Een andere ‘leuke’ bijkomstigheid is dat het bij ons op 27 april een soort reünie is van vrienden en bekenden die massaal bij ons komen aanwaaien.

Ik vond dat altijd hartstikke gezellig. Al die mensen die spontaan kwamen binnenvallen of achter de kraam kropen om mee te helpen met verkopen. We hadden de grootste lol. Mijn man en ik zorgden steevast voor een tafel vol met hapjes, een koelkast vol drank en een wc met flinke voorraad toiletpapier. Want ook daarvoor maakte iedereen bij ons een tussenstop. Geen probleem. Ik vond het allemaal prima.

Verleden tijd

Maar ik zeg dit niet voor niets in de verleden tijd. Vroeger vond ik dit allemaal superleuk. Ik was dan wel kapot aan het eind van de dag en trof dagen later nog halflege plastic bekers met bier en wijn door het hele huis aan, maar wat hadden we weer gelachen. En wat was het leuk geweest om iedereen weer even te zien. Het was het allemaal dubbel en dwars waard… toen. Want sinds een jaar of vier is de lol er voor mij af.

Onze kinderen zijn inmiddels pubers en brengen in hun kielzog nog meer pubers mee die bier drinken, kotsen, bankhangen en keiharde muziek opzetten, waar bijna niet overheen te praten valt. Veel van onze vrienden zijn gescheiden, komen met een trieste update van hun single bestaan en lijken ook als enige missie te hebben zo dronken mogelijk te worden om hun sores te vergeten.

Pijnlijk

Dan is er ook nog de categorie die het een mooie gelegenheid vindt om een nieuwe liefde te komen voorstellen, wat soms tot pijnlijke confrontaties en ongemakkelijke stiltes heeft geleid. Soms krioelde daar ook nog tweede-leg-kroost omheen… Te midden van dit bonte gezelschap probeerden mijn man en ik krampachtig om dat oude lollige sfeertje weer op te roepen.

Een hopeloze missie, zo werd steeds duidelijker. Die geplunderde koelkast, die omgevallen wijn, die uitgetrapte peuken in de tuin en het toilet dat eruitzag als een festivalurinoir aan het eind van de dag, zijn inmiddels niet langer souvenirs van één van de leukste dagen van het jaar, maar goed voor een enorme berg irritatie.

Samen

Ik wilde dit niet meer! Mijn man was er ook helemaal klaar mee. Maar hoe leg je uit aan je vrienden dat je niet meer op ze zit te wachten? Althans, niet allemaal tegelijkertijd bij elkaar dan. Als geluk bij een ongeluk kunnen we sinds vorig jaar het corona-excuus gebruiken. Dit jaar mag je tijdens Koningsdag maar één gast per huishouden uitnodigen, waardoor de zoete inval er niet meer bij is. Hiermee hebben we voor nu een einde kunnen maken aan deze twintig jaar oude traditie. We hebben onze vrienden - net als vorig jaar - een mail gestuurd, dat wij dit jaar geen Koningsdag vieren in verband met corona. Ook niet op afstand. De garagedeur blijft dicht en onze koelkast en toiletdeur ook. De kinderen kunnen zichzelf prima vermaken en wij gaan Koningsdag weer lekker met z’n tweetjes vieren. We kijken stiekem wel al een beetje op tegen volgend jaar, omdat we corona dan waarschijnlijk niet meer als excuus kunnen gebruiken. Maar goed, dat zij zorgen voor later...