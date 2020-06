Hoe (on)eerlijk is het dat er voor de horeca andere regels gelden?

Bekijk ook: De lol van uit eten gaan is er voor mij een beetje af

De lockdown gaf een harde klap, maar ook de anderhalvemetereconomie is een grote boosdoener. Iets wat voor veel horecaondernemers maar moeilijk in de praktijk te brengen is. Daarom is die maatstaf voor terrassen al afgezwakt. Maar velen, waaronder Zutphenaar en horecaondernemer Anton Menkveld met zijn cocktailbar van min 20 vierkante meter, zien dit binnen ook niet makkelijk gebeuren.

Zo zegt Menkveld tegen het AD: „Het gaat mij er ook niet om dat de 1,5 meterregel alleen slecht is voor mijn zaak. Het is sowieso een slecht idee, voor elke horecazaak.” Dat die 1,5 meter niet vol te houden is, zie je volgens hem ook op andere plekken zoals in winkels, het ov en het vliegtuig.

Ook het maximum aantal mensen in de horeca is waar de schoen wringt. Wanneer mensen binnen in groepen bij elkaar komen - zoals in horeca en andere openbare ruimtes - moet je je aan een maximum van 30 personen houden plus 1,5 meter afstand van elkaar houden. ’Want’, zo is te lezen op de website van Rijksoverheid, ’wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden.’

Maar... waarom geldt er dan geen maximum van 30 personen in het ov? En waarom zit je in een vliegtuig op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar én kunnen er meer dan 30 personen plaatsnemen in dezelfde ruimte?

