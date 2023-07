Seweta: ’Ik gun mijn kinderen de zorgeloze jeugd die ik zelf niet had’

door Babette Bouwman

„Ik ben geboren in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Daar heb ik echter maar kort gewoond, want algauw vertrok ik met mijn familie naar een vluchtelingenkamp in het Noorden van het land. Daar zijn we zeven jaar gebleven.” Seweta herinnert zich de vuurzee na aanvallen van de Taliban en hoe ze als klein meisje tussen lijken door wandelde. „Het heeft me voor mijn leven getekend.”

Nieuw leven

Uiteindelijk kwam ze samen met haar familie in Groningen terecht, waar haar nieuwe leven begon. „Mijn hart ligt nog altijd in Kabul, maar ik heb Nederland omarmd als mijn thuis. Ik voel me een echte ’Grunneger’.”

Als Seweta ouder wordt, verhuist ze naar Amsterdam en leert ze een man kennen; ook van Afghaanse afkomst. Samen krijgen ze twee kinderen. „We waren zo gelukkig samen,” vertelt Seweta. „We leken voor buitenstaanders misschien wel perfect. Hij hielp met alles mee in huis en is een geweldige vader.”

Trauma’s

Toch kwam het uiteindelijk tot een scheiding. „Dat was ik nooit van plan, maar de trauma’s en het verdriet in mij braken mij op. Ik was mezelf niet meer, waardoor we allebei niet meer het beste in elkaar naar boven haalden.”

Ze koos, ondanks het gevoel om te falen, voor een scheiding. „Ik wilde voor mezelf kiezen en aan mezelf werken, om zo gelukkig én een betere moeder te worden.”

Die zelfstandigheid en eigenwaarde wil Seweta ook aan haar kinderen meegeven. „Ik gun hen zo de zorgeloze jeugd die ik zelf niet had, maar soms ben ik bang dat ik daarin doordraaf en hen te veel belast met mijn verleden. Dat vind ik een verschrikkelijk idee.

Zo kan ik niet tegen harde geluiden, ken ik nooit echt rust en spreek ik veel over ons thuisland. Ik ben een moeder, maar ook een stem voor de dappere Afghaanse vrouwen van wie de vrijheid nog steeds wordt ontnomen. Zij mogen nooit vergeten worden.”

Tranen in het huishouden

Het huishouden is een uitdaging voor Seweta, zeker nu ze sinds haar scheiding de enige volwassene in huis is. „Ik ben een regelaar en zorg graag voor mensen. Daardoor neem ik eigenlijk alle taken op me, van schoonmaken tot koken.”

De kinderen zouden best iets meer mogen doen, vindt ze. „Het vuilnis weggooien is de taak van Eline, en Elias is verantwoordelijk voor het oud papier en glas. Ook kookt Eline af en toe, nu ze steeds zelfstandiger wordt.”

Het valt Seweta zwaar om alles grotendeels alleen draaiende te houden. „Soms barst ik in tranen uit en zeg ik: ’Eline, ik doe het allemaal alleen. Mama heeft geen familie in de, help mij alsjeblieft.’ Misschien zou ik de kinderen beter moeten begeleiden, maar ook dat kost tijd en energie. En dat heb ik al zo weinig.”

Ook klusjes in huis zijn confronterend, bijvoorbeeld als er iets opgehangen moet worden of wanneer er iets kapotgaat. „Ik ben enorm dankbaar voor mijn leven hier, maar op dat soort moment komen de pijn en eenzaamheid naar boven. Hier heb ik namelijk niet de achterban die ik in Afghanistan zou hebben gehad. Daar had ik genoeg ooms en tantes om mij heen gehad om hulp aan te vragen.”

Niet samenwonen

Sinds oktober is Seweta samen met Sanne, het stel woont niet samen. „Dat zou ik ook niet zo snel willen; het lijkt me lastig om je weer zo open te stellen na een scheiding.” Sanne heeft twee zonen, van 18 en 13 jaar.

„We zien elkaar om de week, waarvan we per maand twee weekenden zonder kinderen hebben. Dan is er echt tijd voor elkaar. Gelukkig kunnen onze kinderen het wel heel goed met elkaar vinden, dat neemt veel zorgen weg.”

Het huishouden wordt er door de relatie echter niet makkelijker op. „Ook als hij er is, draai ik de wasjes. Ik laat hem eerlijk gezegd weinig in het huishouden helpen, want ik weet hoe druk hij als strafrechtadvocaat is. Bij mij kan hij dan even tot rust komen.”

Financieel onafhankelijk

„Mijn ex en ik waren niet getrouwd, waardoor we financieel niks met elkaar hoefden te regelen,” legt Seweta uit. „Als de kinderen bij mij zijn, betaal ik hun kosten. Zijn ze bij hem, dan betaalt hij. Vaste lasten zoals schoolgeld en kleding delen we.”

Financiële onafhankelijkheid is sowieso belangrijk voor haar. „Ik ben erop getraind om mezelf te moeten redden.” Traktaties van Sanne aannemen, vindt ze dan ook lastig. „Hij is een echte gentleman en stuurt zeker geen Tikkie. Dat vond ik eerst moeilijk te accepteren, zeker met het oog op de vooroordelen van de maatschappij.”

Ze doelt op hun leeftijdsverschil. „Een vrouw als ik met een oudere witte man, daar vinden mensen wat van! Maar zo zit het niet hoor, ik weet niet eens hoeveel geld hij heeft.”

Hart en ziel

Zorgen voor haar kinderen doet Seweta met hart en ziel. „Ik ben een gevoelsmens en erg sensitief. Of ik een goede moeder ben, weet ik niet. Dat zullen Eline en Elias mij later moeten vertellen. Alleen zij kunnen mij die bevestiging geven.”

