Pepijn van ’De Jeugd van Tegenwoordig’: Opvoeden is hartstikke moeilijk!

Pepijn met zijn derde kindje Liu. Ⓒ Eigen foto

Vijftien jaar terug rapte hij met De Jeugd van Tegenwoordig over alles wat God verboden heeft. Nu is hij papa van drie (b)engeltjes: Blake (5), Mei Milène (3) en Liu Lilian (1). Over de maanden voorafgaand aan de geboorte van de jongste, schreef Pepijn Lanen (38) het boek Vad3r.