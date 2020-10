Nurlaila: Ik ben heel happy in mijn eentje

Nurlaila Karim (45), moeder van drie en happy single. Ⓒ Fotografie: Mark Uyl

Nurlaila Karim (45, zangeres en gescheiden moeder van drie kinderen) zou vanaf november weer schitteren als alternate in TINA - De Tina Turner Musical. Een droomrol voor haar, want de Amerikaanse wereldster is haar grote voorbeeld. Maar opnieuw is corona spelbreker.