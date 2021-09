Daghoroscoop 11 september - Ben je wel eerlijk tegen je partner, Waterman?

VANDAAG JARIG

Je mentale horizon is veel breder dan veel mensen denken. Door gewoon jezelf te zijn, zullen anderen je tegemoet komen en bereid zijn van alles voor je te doen of dat nu in de supermarkt is of in een bestuurlijke functie. Je gezondheid is goed en dat zal komend jaar goed van pas komen.

ZONDAG JARIG

Jouw medeleven met anderen doet je vaak in een verzorgend beroep belanden, waaraan je dan ook de meeste voldoening zult beleven. Wie goed doet, goed ontmoet is een etiket dat op jou van toepassing is. Doe af en toe een “detox” behandeling om kwijt te raken wat niet in je lichaam thuishoort.

RAM

Sta er eens bij stil of het echt nodig is tijdens het weekend te werken. Je hebt ook rust nodig en stress kan je maag van streek brengen. Koester niet steeds wantrouwen jegens de mensen om je heen. Ze zijn misschien eerlijker dan jij.

STIER

Je kunt in jezelf gekeerd zijn en daardoor de indruk wekken niet lekker in je vel te zitten. Als je verliefd bent kan je worstelen met de vraag hoe je je droomprins(es) tegemoet moet treden. Wees gewoon jezelf en niet beter dan dat.

TWEELINGEN

Als je op iets je stempel wilt drukken ligt het voor de hand dat binnen je werkkring te doen. Er breekt een evenwichtige periode aan zonder al te bizarre of onvoorziene gebeurtenissen. Maak dit weekend een lange wandeling.

KREEFT

Relaties lijken standvastig waardoor praktische onderwerpen kunnen worden besproken. Leg de laatste hand aan een plan dat van start kan. De mening van iemand die je vertrouwt kan je extra zelfvertrouwen geven.

LEEUW

De communicatie met je partner kan wat stroef zijn; zeg niet meteen hardop wat er in je hoofd opkomt. Leen je schouder aan een vriend(in) die een crisis doormaakt. Sta niet toe dat familie zich met jouw zaken bemoeit.

MAAGD

Begin niet aan een waagstuk waaraan meerdere haken en ogen zitten. Laat je vooral op financieel gebied deskundig voorlichten. Let op hetgeen je tijdens een feestje eet en bied weerstand aan verleidingen.

WEEGSCHAAL

Het belooft een aangenaam en rustig weekend te worden. Spreek af met vrienden als je iets leuks in het vooruitzicht wilt hebben. Parkeer niet waar dat verboden is. Laat een naaste die met iets zit, rustig stoom afblazen.

SCHORPIOEN

Jouw charme en magnetisme vormen, zoals wel vaker, een onverslaanbare combinatie en je kunt er dit weekend iedereen mee verslaan. Geldproblemen kunnen verdwijnen dankzij een gift van een naaste. Er kan veel gebeuren.

BOOGSCHUTTER

Er lijkt zoveel aan de hand dat het moeite zal kosten keuzes te maken. Sociale evenementen zullen plezierig verlopen hoewel je iemand kunt tegenkomen die je liever niet zou zien. Praat niet over je werk.

STEENBOK

Probeer te ontspannen; daar is het weekend tenslotte voor. Draag jezelf niet te veel op; je zult je alleen maar onvoldaan voelen als er niet genoeg uit je handen komt. Overleg met je partner voor je afspraken maakt.

WATERMAN

Ben je wel eerlijk tegen je partner? Heb je misschien weer contact met een vroegere geliefde? Het kan opwindend lijken maar je wordt er uiteindelijk de dupe van als je een dubbelleven tracht te leiden.

VISSEN

Je zult je niet vervelen wat je dit weekend ook gaat doen. Begin tijdig als je geld opzij moet zetten voor een jubileum, gezinsuitbreiding of verhuizing. Wees eerlijk als je een gemaakte afspraak liever annuleert.

