Sabrina viel 60 kilo af: ’Mijn nieren waren al flink aangetast’

Over wat ik at…

„Dacht ik nooit na. Als iets lekker was, ging het naar binnen. Mensen die enthousiast waren over sporten, begreep ik niet. Waarom zou je dat willen?! Achteraf zie ik in dat ik erg zwaar was, maar destijds voelde ik me prima. Een serieuze poging om af te vallen had ik nog nooit gedaan. Als de huisarts niet een veel te hoge bloeddruk had geconstateerd, woog ik nu nog steeds 135 kilo.”

Paniekaanvallen...

Waren de eerste tekenen dat er iets niet goed zat. Ik weet het aan de lastige periode waarin ik destijds zat: mijn schoonvader en oom waren dertien uur na elkaar overleden en ik moest van alles regelen. Toen de aanvallen bleven terugkomen, sloeg ik aan het googelen. Ik dacht: dit was het dan, ik krijg een hartaanval. Mijn schoonmoeder zei toen dat ik mijn bloeddruk eens moest laten op-meten. De uitkomst was overduidelijk: 220 over 120, véél te hoog. Mijn nieren waren al flink aangetast en zelfs mijn hart was niet ongeschonden gebleven.”

Als ik zo doorging…

„Zou ik niet oud worden. Later besprak ik met mijn vriend hoe ik dat afvallen moest aanpakken. Een maagverkleining wilde ik niet. Een crashdieet ook niet. Maar wat moest ik dan? Volgens mijn man was het simpel: bij het begin beginnen. En dus ging ik etiketten lezen en at ik langzaamaan steeds iets minder. Van vier naar drie boterhammen en van drie naar twee. Alles op het gemakje zodat mijn lichaam eraan kon wennen.”

Daarbij moest ik er toch…

„Aan geloven: er moest gesport worden. Ook dat bouwde ik langzaam op. Ik begon met wandelen en verruilde dat na een tijdje voor hardlopen. Ik was steeds vaker in de sportschool te vinden en begon het zelfs leuk te vinden.

Zó leuk dat ik me begin dit jaar opgaf voor de marathon van Rotterdam. Tot vlak voor de start twijfelde ik. Kon ik dit wel? Halverwege was ik kapot. Een andere deelneemster sprak me moed in. Daarna zette ik alles op alles: desnoods deed ik het kruipend, ik moest en zou over die finishlijn komen.”

Aan de buitenkant…

„Zie ik er anders uit, maar vanbinnen ben ik dezelfde Sabrina gebleven. Ik hou nog steeds van lekker eten en als ik me zou laten gaan, ben ik zo weer terug bij af. Dat zou zonde zijn van mijn harde werk, dus daarom houd ik Coby, zoals ik mijn ’obesitasstemmetje’ heb genoemd, zoveel mogelijk onder controle. Hoe graag ik het ook zou willen, ik kan nu eenmaal niet alles in m’n mond stoppen. Natuurlijk zijn er momenten waarop ik dat wel doe. Dan let ik de volgende dag extra op. Cliché, maar het blijft een strijd.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.