Eveline Stallaart: ’Faken is fnuikend voor zin in seks’

Waar 95 procent van de heteroseksuele mannen een orgasme bereikt tijdens de seks, kan slechts 66 procent van de vrouwen hetzelfde zeggen. Vrouwen komen dus minder vaak klaar dan mannen, maar volgens Stallaart is dit gegeven niet van biologische aard. Het zit namelijk niet in de vrouwelijke natuur om minder klaar te komen, maar wat is dan wel de oorzaak?

Vrouwelijk genot

„In de basis is het vrouwelijk orgasme decennialang onderbelicht. Het vrouwelijk genot en de clitoris zijn heel lang weggestopt. Het genot van de man stond voorop. Gelukkig zijn de gigantische misverstanden over het vrouwelijk orgasme inmiddels de wereld uit geholpen, maar nog steeds is er veel onwetendheid. Zo denken velen dat vrouwen kunnen klaarkomen van penetratie, terwijl dit bij de meeste vrouwen niet het geval is. Enkel 20 tot 25 procent van de vrouwen kan door penetratie een orgasme bereiken en ook bij deze groep vrouwen is dat niet altijd het geval”, vertelt Stallaart.

Daarbij speelt ook mee dat veel mensen het idee hebben dat de seks is afgelopen wanneer de man is klaargekomen. „Het vrouwelijk orgasme wordt gezien als een mooie bijkomstigheid, maar niet als een vereiste. Als de man is klaargekomen, komt de vrijpartij bij de meeste gevallen tot z’n einde. Bij lesbische relaties ligt dit anders en daarom zie je ook dat 86 procent van deze vrouwen hun hoogtepunt bereikt tijdens de seks.”

Jezelf de tijd gunnen

Het zit niet in de vrouwelijke natuur om minder vaak klaar te komen, maar het is wel een gegeven dat vrouwen meer tijd nodig hebben om hun hoogtepunt te bereiken. Stallaart: „Wij hebben gemiddeld twintig minuten nodig om tot een orgasme te komen, terwijl mannen het klusje gemiddeld gezien in vijf minuten kunnen klaren. Jammer genoeg gunnen veel vrouwen zichzelf die twintig minuten niet. Ze maken zich druk om de lamme arm of tong van de man en zijn daardoor sneller geneigd om een orgasme te faken.”

Ontzettend zonde, want volgens Stallaart teken je hiermee het doodvonnis voor je zin in seks. „Vrouwen kiezen ervoor om te faken, omdat ze de ander niet willen beledigen. Het is misschien niet eerlijk of oprecht, maar het is wel heel logisch dat het gebeurt. Je moet het alleen zelf niet willen. Als je er eenmaal voor kiest om te faken, wil je daarmee vooral de ander plezieren. Je laat daaruit blijken dat je het superleuk en lekker vindt, terwijl het eigenlijk niet zoveel bij je teweeg brengt. Eigenlijk leer je hierdoor iemand de verkeerde handelingen aan, waardoor je in een vicieuze cirkel terecht komt.”

Faken in lange relatie

Uit recent onderzoek van de Eötvös Lorand University in Hongerije blijkt dat vooral vrouwen in lange relaties geneigd zijn om ’te doen alsof’. Dit om het zelfvertrouwen van de partner te vergroten, interesse te behouden of teleurstelling en conflict te voorkomen. Stallaart: „Bij lange relaties is bewezen dat men meer moeite heeft om die zin en opwinding op te wekken. Het gevaar is dan dat je steeds vaker denkt: let’s get it over with. Toch is het in een lange relatie juist heel onwenselijk om een orgasme te faken. Probeer je eigen genot voorop te stellen en duidelijk te communiceren naar je partner. Het is helemaal niet gek om af en toe te zeggen: ’Schat, wat je nu doet is niet helemaal mijn ding.’”

Perfecte plaatje

Daarbij speelt volgens Stallaart ook mee dat vrouwen zich soms niet volledig durven over te geven tijdens de seks. „Door de jaren heen zijn we steeds meer met ons hoofd gaan seksen. Zie ik er goed uit? Maak ik het juiste geluid? Zijn dit leukste standjes? Porno heeft hier grotendeels aan bijgedragen. We willen – ook in de slaapkamer – steeds meer aan het perfecte plaatje voldoen. Dat is jammer. Als we weer meer met ons gevoel gaan seksen, zal de wereld er op seksueel vlak namelijk heel anders uitzien.”

Meer weten over het vrouwelijk orgasme?

