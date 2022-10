Daghoroscoop 26 oktober - Druk je ideeën niet door, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Het afgelopen jaar heeft de planeet die over jouw liefdeleven gaat, een ingrijpende transitie doorgemaakt die instabiliteit in een relatie of zelfs echtscheiding tot gevolg kan hebben gehad. Je bent niet de enige Schorpioen met relatieproblemen. Van belang is om emoties als angst en woede te voorkomen.

RAM

Een dag om oude routine vaarwel te zeggen en het onbekende te verkennen. Een juridische actie die nu in gang wordt gezet, kan op een gunstige afloop rekenen. Verbreed je horizon, vraag een beurs of subsidie aan, of ga studeren.

STIER

Van het leven genieten en creatief bezig zijn is een prettige manier om jouw dagen te vullen, maar hoe wil je dat blijven doen als er rekeningen betaald moeten worden. Zie alle aspecten van je bestaan onder ogen en houd niets achter.

TWEELINGEN

De sterren zijn je goed gezind als je wilt afvallen of fitter wilt worden. Een prima dag om jouw tempo op te voeren of een training energiek en gedisciplineerd aan te pakken. Maak ook je huis weer eens grondig schoon.

KREEFT

Neem niet te veel hooi op je vork; je bereikt meer als je jezelf matiging oplegt. Een uitstekend moment van het jaar om jouw gezondheid op te krikken en om zaken te analyseren nu je kritische geest optimaal functioneert.

LEEUW

Houd goed in de gaten wie je kunt vertrouwen als kwesties die met geld te maken hebben wat onduidelijk zijn. Iemand die ouder is of afkomstig uit een andere cultuur kan aantrekkingskracht uitoefenen op de vrijgezellen onder jullie.

MAAGD

Omring je met rust; je staat aan het begin van een nieuwe cyclus die positieve vooruitzichten biedt. Een persoonlijk project kan nu op de rails worden gezet. Een familie-erfstuk dat in jouw bezit komt, kan uiteenlopende herinneringen oproepen.

WEEGSCHAAL

Jouw vermogen om hard te kunnen werken neemt nog toe, en als jij je inderdaad inspant zal financiële voorspoed niet uitblijven. Een oude passie kan herleven en je ertoe brengen om snel een romantisch hotel te bespreken.

SCHORPIOEN

De vriendelijke sfeer vandaag maakt het mogelijk onderwerpen aan te snijden die doorgaans beter vermeden kunnen worden. Laat je niet uit balans brengen door een collega die beledigende taal uitslaat, maar meld het wel.

BOOGSCHUTTER

De wil om iets te bereiken kan momenteel sterk zijn. Dit is een perfecte periode voor je om met iets nieuws te beginnen. Jouw zelfvertrouwen neemt toe en dat is prettig voor je ego, maar kan ook tot een conflict leiden.

STEENBOK

Een bijeenkomst met collega’s zal goed verlopen als je naar hen luistert en niet probeert jouw ideeën door te drukken. Richt je naar de gevoelens van anderen, dan weet je instinctief wat de juiste antwoorden zijn. Breng ook tijd alleen door.

WATERMAN

Onderneem vandaag gerichte en positieve actie en vergeet elk obstakel waarop je gisteren stuitte. Je bent in staat om voor de meeste problemen oplossingen te bedenken, zakelijke kwesties af te handelen en transacties af te wikkelen.

VISSEN

Het gevoel dat je omringd wordt door machtswellustelingen kan je neerslachtig maken. Je bent gevoeliger dan gebruikelijk. Bespreek het meteen als je denkt dat je partner jaloers is op jouw succes. In zaken telt wie je kent, niet wat je weet.

