De vechtscheiding deel 62 - ’Je doet het nog steeds met haar? Respectloos!’

„Bas? Wat moet je mij vertellen?”, dringt Sara aan. Het begint met saamhorigheid: „Anouk bevriend met Marga? Wat een onwaarschijnlijke combinatie!” We kunnen er allebei om lachen. Dan volgt de verontwaardiging over de chantage: „Wat een trutten. Altijd al gedacht dat Anouk alles zou gebruiken om je dwars te zitten. Wanneer gaat ze nu eens haar eigen leven leiden?.” Gevolgd door de nieuwsgierigheid: „Waarmee werd je dan gechanteerd?” En dan bijt ik in de zure appel.

Woede

Ze probeert het te bevatten: „Jij hebt het met Roxy gedaan... Je doet het nog steeds met Roxy?” De eerste ontzetting gaat over in woede: „Nog steeds? Je doet het nog steeds met die slet! Terwijl ik daar rondloop, laat jij je bevredigen door je secretaresse. Respectloos! Hoe haal je het in je hoofd.”

Ze lijkt helemaal vergeten te zijn hoe wij ooit zijn begonnen. Woedend bonkt ze op mijn borst. Ik druk haar steviger tegen me aan om haar te troosten en haar klappen te ontlopen. Dat stopt het schreeuwen en het stompen. Haar woede gaat over in verdriet en haar mooie ogen vullen zich met tranen. Ze duwt me van zich af. Ik veer achterover in de stoel tegenover haar.

Ze zegt niets meer, maar kijkt wazig voor zich uit. Minuten tikken voorbij, een kwartier. Ze blijft stil. Ik zoek naar woorden, want ik weet dat als ik niet snel iets zeg het steeds moeilijker wordt om iets te zeggen. Vragend kijk ik haar aan. Haar blik is leeg. Ik ben al uit haar ogen verdwenen. „Ik weet niet meer wat ik tegen je moet zeggen”, stamel ik uiteindelijk: „Ik wil niets meer tegen je zeggen”, antwoordt ze. „Zal ik dan maar gaan”, vraag ik. Ze zwijgt. Uiteraard.

Ziek

Ik meld me ziek, want ik wil die glunderende kop van Anouk vandaag niet zien. „Ziek? Wat suf”, antwoordt Roxy mijn secretaresse als ik bel: „dan moet ik me zeker de hele dag met die Charli bezighouden.” Dat is ook zo. De nieuwe stagiaire komt vandaag. Geen flauw idee wie het is. Ik heb het aan Anouk overgelaten. „Laat haar maar foto’s uploaden ofzo en zet haar daarna bij Anouk.”

Vanuit mijn bed hoor ik hoe Anouk de kinderen naar school helpt. Het is gezellig lawaaierig in de keuken. Er wordt veel gelachen en gepraat. Ik voel me een buitenstaander. Als ze weg zijn, pak ik mijn telefoon en bel mijn advocaat: „Ik heb besloten niet mee te gaan in de chantage. Je hebt gelijk: het moet een keer stoppen. Dus ik heb gister aan mijn vriendin verteld hoe de vork in de steel zit. Dat was even pijnlijk, maar komt wel weer goed. Ondertussen kun jij aan de advocaat van Anouk laten weten dat haar plan van de tafel is.”

Bevrijding

Ondanks mijn liefdesverdriet voelt het toch als een bevrijding om dit te kunnen zeggen. Mijn advocaat zucht opgelucht: „Heel goed van je, Bas. Het loopt zo helemaal uit de hand. Dat zei ik net ook tegen de advocaat van je vrouw. Of liever de ex-advocaat van je vrouw, want ze heeft besloten het dossier over te dragen aan een opvolger.”

„Wat?„Ik kan mijn oren niet geloven. Is die mooie Lara niet meer de advocaat van Anouk? „Ja”, gaat mijn advocaat verder. „Verschil van inzicht over het te voeren beleid”, zei ze. Ruzie dus. Ze was het niet eens met de chantagepoging van Anouk.” Shit. Uiteindelijk had ik het Sara helemaal niet hoeven te vertellen.

Moddergevecht

Anouks break up met haar advocaat vraagt ook aan mij weer om een nieuwe strategie. Wat zal ze nu doen? Zal ik haar nu wel over kunnen halen mijn deal te accepteren? Of zal ze weer met een nieuwe veel te dure advocaat in zee gaan en doorgaan met dit moddergevecht?

Het is me trouwens nog steeds niet duidelijk hoe Anouk dit betaalt. Niet van haar salaris. En ze heeft ook geen spaargeld. Het enige wat we hadden was de lening van haar vader: een flink bedrag dat Anouk vrijwel meteen heeft teruggegeven. Althans ze zei dat ze het had teruggegeven. Zou het ook zo zijn?

Ik trek de stoute schoenen aan en besluit haar ouders uit te nodigen voor een zondaglunch. Dan kan ik ze mooi uithoren. „Maar jongen, waarom komen jullie niet hier?” „De kinderen sporten zondag allebei op een ander moment. Als jullie hier komen kunnen ze jullie allebei zien. En Anouk natuurlijk.”

„Hoezo ’en Anouk natuurlijk’, ze weet toch wel dat je ons uitnodigt?” Ik schiet in de lach: „Sinds de scheiding stemmen we onze agenda’s niet meer op elkaar af.” „Sinds de scheiding? Wat bedoel je daarmee?” „Ik bedoel sinds we de scheiding aan het regelen zijn.” „Wat? Gaan jullie scheiden?” Ik bijt op mijn tong om niet weer te lachen: wat een mop. Anouk heeft haar ouders nog niet verteld dat we gaan scheiden.