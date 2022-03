’Ze weet niet hoe snel ze haar kleren uit moet gooien’

In de vorige aflevering besliste een potje paintballen wie al mocht weten of ze door was naar de volgende ronde. Uit het winnende team selecteerde The Bachelor drie dames waarvan hij wist dat ze sowieso mogen blijven. Romy (of zoals collega Eva haar noemt ’Miss-kunnen we het even over mij hebben’, of zoals mijn vriendinnen en ik haar graag noemen ’Romy-genoeg over mij, wat vind jíj nou van mij?’) en Karen zaten daar niet bij.

Sporty spices

Nog nauwelijks bekomen van de schrik staat de volgende ’verrassing’ (verschrikking?) ze op te wachten. Thomas komt de Hacienda binnen, nog voordat de dag goed is begonnen en nog voordat de make-up het gezicht heeft geraakt. Laat dat nou net de bedoeling zijn, want hij wil ze weleens zien zónder opsmuk en zónder mooie jurken. Hij wil iedereen binnen vijf minuten ready hebben in voor een workout. Eens zien hoe sportief de meiden zijn. „Vergeet je make-up, gewoon in sport-outfit”, roept-ie ze nog na om er geen twijfel over te laten bestaan.

Benieuwd hoe Maureen hier vanaf komt. Al zes jaar heeft ze niet gesport én ze heeft nog nooit gesquat. Wat? Die eerste indruk en haar zwak voor cowboys kunnen dan wel snor zitten bij haar, vergeet niet dat Thomas niet vies is van een spettertje sportzweet. Ook voor Indigo is het alweer een tijdje geleden dat ze de sportschool van binnen heeft gezien. Meer kans voor Romy, want gelukkig is zij wel supersportief - we hadden niet anders verwacht, wat kan ze niet?

Na deze groepsdate hebben Indigo, Romy en Demi het geluk om één op één met Thomas bij te kletsen. Maar de echte lucky bastard is Inge. Als Tarzan en Jane kajakken zij en The Bachelor door een Mexicaanse mangrove en toppen ze de trip af met een wijntje bij zonsondergang op het strand. Thomas blikt terug met termen die we inmiddels van ’m gewend zijn. „Misschien is dit wel precies wat ik zoek.” „Die kwam even binnen.” „Ik ben heel erg onder de indruk van…” „... begint er wel iets te ontstaan wat echt wel heel uniek is.” Ik zie de quotes al aankomen, zonder glazen bol en zonder invloed te hebben gehad op een eventueel script.

Beach boy

Dan is het de beurt aan Linde, Karen en Merel. Linde weet niet hoe snel ze haar kleren uit moet gooien. Nou, ik snap dat wel. Als ik zo’n lijf had, had ik al in bikini de rode loper betreden. Niet zo gek dat Thomas haar vraagt om hem in de smeren. Toch is dat niet haar grootste troef van dat moment. Hij zegt letterlijk ’ik wil jou wel een kans geven’. Dat klinkt alsof de volgende ronde in de pocket is.

Cocktail, cocktail

Geen aflevering gaat voorbij zonder cocktail party. M’n favoriet, juist omdat ik hier eigenlijk echt niet naar kan kijken zonder een ’cocktail’ van gevoelens van buikpijn en totale plaatsvervangende schaamte. Quotes als „Ik denk serieus dat Thomas en ik bij elkaar passen” (3x herhaald), „wist je dat ik ooit een paaldanscursus heb gedaan?” Het ellenlange gemijmer over wel of niet op ’m afstappen. Thomas die ook wel graag de focus van het gesprek lijkt over te nemen. De jaloezie die het wint van het elkaar willen gunnen… Het biedt me allemaal de ultieme reden om elke week weer een keer (of twee of drie) de play-knop bij dit programma in te drukken. Het ongemak! Verslaafd aan de spanning om wie hij nu weer uit het spel der liefde zal knikkeren. De kaarten zijn op de avond van de rozenceremonie opnieuw geschud. Wie aanvankelijk dacht dat de strijd op de rode loper al gestreden was, tast nu in het duister en bedenkt zich hardop nog een keer.

De rozenceremonie - pam pam pam!

Hoewel het Anne Noëlle geen veilig gevoel geven kan om de woorden ’er is nog geen vonk overgeslagen’ te horen, grijpt ze wel naar de roos. Wanneer Thomas de laatste roos te vergeven heeft, zijn er nog drie dames die ernaar snakken. Heel eerlijk zie ik Karen, Romy en Frederique alle drie niet graag vertrekken. Al is het alleen al voor het kostelijke vermaak en het ’verhaal’. Toch nemen we afscheid van die laatste twee, die allebei hun eigen manier hebben van afscheid nemen. En dan weet Romy me toch te raken. Ze heeft me goed vermaakt de afgelopen weken door graag het middelpunt van belangstelling op te zoeken, maar ineens kijk ik anders naar haar. Ze komt ineens zo lief over en lijkt me echt een goed mens.