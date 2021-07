Daghoroscoop 12 juli - Wees niet zo eigenwijs, Ram

VANDAAG JARIG

Vanaf dit moment kun je het stof van de afgelopen maanden wegblazen en uitkijken naar een gelukkige, gezonde en voorspoedige periode. Een goed moment om lichaam en geest een vernieuwing te laten ondergaan. Breng de verbeteringen aan waarvan je denkt dat ze goed voor je zijn.

RAM

Je zult vandaag gemakkelijk met anderen tot overeenstemming komen. Wees niet eigenwijs; dat zou de harmonie verstoren. Toon begrip voor iemand die een moeilijke periode doormaakt. Verdriet heeft tijd nodig om te slijten.

STIER

Er kan een onplezierige woordenwisseling ontstaan met iemand die je na staat. Denk tweemaal na voor je iets met grote stelligheid beweert. Houd je aan een belofte die je een beminde hebt gedaan. Verbreek een relatie die je denken verstoort.

TWEELINGEN

De ene zware opgave lijkt de andere op te volgen, maar je bent er gelukkig tegen opgewassen. Je kunt weer eens bewijzen dat je meer aankunt dan anderen denken. Doe je voordeel met een vriendschappelijk advies.

KREEFT

Je intuïtie is goed afgesteld; vertrouw erop. Doordat je aanvoelt wat anderen denken, ben je in staat goed te onderhandelen. Raadpleeg een advocaat als je met contracten te maken krijgt waarin kleine lettertjes voor onduidelijkheid zorgen.

LEEUW

Een prima dag om te kopen of te verkopen, vooral als het om onroerend goed gaat. Een collega kan je wat hoofdbrekens bezorgen maar in je carrière is er geen vuiltje aan de lucht. Goed werk zal met applaus worden gehonoreerd.

MAAGD

Doe iets als geluidsoverlast van buren of op de werkvloer je hindert. Verspreid brochures of stickers met een toepasselijke tekst of leuze. Wees ervan overtuigd dat je niet de enige bent. Wees voorzichtig met financiële data en je pincode.

WEEGSCHAAL

Laat je niet uit het veld slaan als de basis of de kern van een project wegvalt. Nieuwe middelen zijn beschikbaar. Er breekt een drukkere sociale periode aan met oude vrienden. Je bent populair, maar blijf wel bescheiden.

SCHORPIOEN

Een sociale bijeenkomst lijkt een goede gelegenheid om problemen thuis te laten en te genieten van goede gesprekken, fijne vrienden en lekker eten. Heb je geen afspraak, zorg dan zelf voor verstrooiing, zeker als je in een dip zit.

BOOGSCHUTTER

Als je een miskleun hebt weten te voorkomen kun je nu je werk ongestoord voortzetten. Geef een gebeurtenis waarbij een kind betrokken is je speciale aandacht. Neem de tijd om na te denken. Liefde bloeit, alles is pais en vree.

STEENBOK

Het liefst zul je willen afmaken waarmee je bezig bent, maar je kunt worden afgeleid. Heb de moed er iets van te zeggen. Je kunt verkeerd worden voorgelicht waar het een studie betreft. Beschaam het vertrouwen niet van naasten.

WATERMAN

Je zult erin slagen om een probleem dat met je werk te maken heeft uit de weg te ruimen. Reserveer deze week voor het afleggen van sociale bezoekjes, maar sloof je niet te veel uit. Laat je niet kisten door een beetje tegenslag.

VISSEN

Misschien kun je vandaag een punt zetten achter een project waarmee je een tijd geleden begon. Een collega heeft een verstandig advies dat je niet in de wind moet slaan. Samen vorm je een goed team; maak jezelf waar.

