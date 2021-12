Marjolein trok haar hakken maar weer eens aan en dat verliep anders dan verwacht

Ze staan te glimmen in het schoenenrek. Mooi goud is niet lelijk. Ik zag ze op een foto die iemand op Facebook had geplaatst: glanzende muiltjes. Met een hak van een centimeter of 10. Maar dat kan ik. Met mijn 1.63 m (waarbij ik er nu dus keihard een halve centimeter bij lieg), heb ik het lopen op hakken tot norm verheven. Zonder ben ik zo’n onderdeurtje. Met overgewicht; een propperig onderdeurtje dus. En ik kan ook nooit eens ergens bij. Niet eens bij mijn eigen pepermolen die telkens weer door mijn man op de rand van de afzuigkap wordt gezet. Daar heb ik dus een trapje voor nodig. Of hoge hakken.

Cadeautje aan mezelf

Afijn, de winkel zat aan de andere kant van het land. Maar ik ben er toch heengereden. Een mens heeft wat over voor de liefde; zelfs als het object van affectie een paar schoenen betreft. Ik was bijna jarig; cadeautje aan mezelf.

En toen was het 16 maart 2019. Mijn verjaardag. Het begon goed, met een ontbijt met alle kinderen. We zouden ’s avonds gaan eten in mijn lievelingsrestaurant. De gouden laarsjes stonden klaar. ‘Het land gaat voorlopig dicht’, zei de minister-president. Iets met een virus uit China. We moesten voorlopig maar even thuiswerken. Nog geen kwartier later belde het restaurant: de reservering was gecanceld. Gevalletje roeien met de riemen die je hebt: eten bestellen en pantoffels aan. Hè gezellig. Heeft er iemand lucifers voor de kaarsjes? We moeten er maar even het beste van maken. Hoe lang kan het nou helemaal duren?

In de kast

De muiltjes verdwenen tot nader order in de kast, waar ze mooi stonden te wezen naast mijn karmozijnrode pumps, de paars suede peeptoe’s, de oranje plateauzolen met glitterstenen en de sandaaltjes met slangenprint. Want je gaat natuurlijk niet op je hakken aan je thuisbureau zitten. Niemand die het ziet tijdens zo’n online vergadering als je gewoon een paar sneakers, dikke sokken of zelfs Uggs draagt. Als je haar maar goed zit en je lippen netjes zijn gestift.

Vijf paar sneakers

Dagen werden weken, weken werden maanden. Ik hoef u er niks over te vertellen: maanden werden jaren. Ik had één paar sneakers, het werden er twee en toen vijf en ondertussen vingen de schoenen steeds meer stof. Leuke slaapkamerdecoratie, daar niet van, maar gedragen werden ze nooit. En toen werd ineens een deel van de maatregelen losgelaten. We hadden de pandemie onder controle. Weet u nog? Het is amper een maand of twee geleden, maar het lijkt alsof we alweer een eeuwigheid terug bij af zijn en achter de geraniums zitten.

Het was mooi geweest, vond ik begin van deze week. Hoe lang kan een mens een paar nieuwe schoenen ongedragen in de kast laten staan? Dan maar in vol ornaat naar de online vergadering, als er dan niet meer buitenshuis te shinen valt. Gezellig jurkje aan, een paar fruitige oorbellen en die gouden pumps.

Afstervende tenen

Ik kwam er de trap nauwelijks mee af. Voor ik mijn thuiswerkplek had bereikt, had ik al zo ongeveer drie keer bijna mijn nek gebroken en mijn tenen voelden alsof ze langzaam aan het afsterven waren. Zelfs terwijl ik zat schreeuwden de spieren in mijn onderbenen luid over het onrecht dat hen werd aangedaan. ‘Wat gek’, dacht ik, ‘toen ik ze kocht, zaten ze toch prima?’

Geen centje pijn?

Na een half uur van hartgrondig lijden, besloot ik ze toch maar om te wisselen. Niet voor mijn inmiddels versleten pantoffels, want nou ja, ik zat er nou eenmaal patent bij in mijn zondagse jurk, maar voor de zwarte laarzen waarmee ik pre corona kon lezen en schrijven. Hakken van een centimeter of zeven en ik haalde er moeiteloos de tram mee als er gehold moest worden. Uren heb ik op die dingen geshopt, de hond uitgelaten en mee door pretparken gesjouwd. Geen centje pijn.

Blaren

Ik strompelde naar de keuken. ‘Wat loop jij moeilijk’, zei de man, ‘nieuwe schoenen?’ ‘Nee, oude’, zei ik, ‘maar nieuwe enkels of zo. Ze werken niet meer zo goed.’ ‘Je moet gewoon weer opnieuw leren om op hakken te lopen’, zegt mijn dochter. Ineens ben ik terug in de tijd. Een jaar of achttien, met blauwe tenen en blaren op mijn hielen, op blote voeten naar huis na een avond stappen. En maar door… Want ik moest en ik zou. Als ik ergens geen zin meer in heb. Sommige dingen moet je achter je kunnen laten.

Hebben?

Ik schop de laarsjes uit en gooi ze naar mijn dochter. ‘Hebben? Ik heb ook nog een paar leuke gouden exemplaren. En die rode schoenen mag je ook. En de paarse; en de blauwe; en die met de slangenprint. Neem mee, neem mee. Bij een woonwarenhuis bestel ik een keukentrapje van twee treden. Net hoog genoeg om bij de bovenste planken in mijn keuken te kunnen. En meteen daarna een paar knalgroene gympen. Hartstikke leuk onder mijn feestjurk. Ik zou willen dat ik de coronacrisis ook zo gemakkelijk op kon lossen.