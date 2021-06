Recept: Frisse rodebessencompote met meringue

Ingrediënten

Voor de meringue:

~ 1 pot of blik van 350 g kikkererwten

~ 150 g kristalsuiker

~ zest van 1 biologische limoen

Voor de bessencompote:

~ 300 g rode bessen, gerist

~ 5 aardbeien, in blokjes

~ sap van 1 limoen

~ 2 el maple syrup

Voor de garnering:

~ royale hoeveelheid rode bessen, vijgen en kiwibessen (of ander fruit uit het seizoen)

~ verse verveine (of munt), in reepjes gesneden

Bereiding

Giet de pot of het blik kikkererwten leeg in een vergiet en vang het vocht (aquafaba) op in een schone kom. Zet de aquafaba minstens 2 uur in de koelkast. Doe alle ingrediënten voor de bessencompote in een pannetje met stevige bodem en laat op laag vuur rustig 30 minuten koken. Als het de substantie heeft van een waterige compote zet je het vuur uit. Het dikt nog iets in als het afkoelt.

Selecteer het fruit voor de garnering. Snijd de kiwibessen doormidden en vijgen in vieren. Mix de gekoelde aquafaba 5 minuten op de hoogste stand in de schone kom van de keukenmachine. Voeg na 5 minuten stapsgewijs de suiker toe terwijl de keukenmachine blijft draaien. Als je alle suiker hebt toegevoegd, doet je de limoenzest erbij. Meng in totaal 15 minuten. Schep de compote in mooie cocktailglazen. Lepel een goede toef meringue on top en garneer met fruit.

